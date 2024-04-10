Новий закон про мобілізацію: хто має право на відстрочку у 2024 році - список

В умовах дії воєнного стану, відповідно до нового законопроекту про мобілізацію, деякі категорії населення мають право на відстрочку від мобілізації.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації за новою редакцією закону / Колаж Главред, фото: УНІАН

10 квітня Верховна Рада України почне розгляд законопроекту про мобілізацію у другому читанні. Зокрема, в новій версії законопроекту визначено категорії осіб, що будуть мати право на відстрочку від мобілізації в період дії воєнного стану. У проекті документа, оприлюдненому у Телеграм-каналі нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева, визначені умови для отримання відстрочки.

У проекті закону про мобілізацію встановлено, що право на відстрочку від мобілізації матимуть особи з інвалідністю та батьки трьох і більше неповнолітніх дітей. Також студенти зможуть отримати відстрочку, але лише за певних умов.

Згідно з законопроєктом, право на відстрочку мають отримати:

особи з інвалідністю всіх груп та ті, хто має право на відстрочку за станом здоров'я. Їм надається відстрочка від 6 до 12 місяців, але потім знову потрібно пройти ВЛК;

ті, хто має трьох неповнолітніх дітей - за умови, що немає боргів за аліментами, що перевищують 3-місячний обсяг;

батьки і матері-одиначки, чий чоловік/дружина загинув, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці;

батько чи мати неповнолітньої дитини, чий чоловік/дружина вже проходить військову службу;

батьки неповнолітніх дітей-інвалідів, а також дітей з низкою важких захворювань. Також звільняються батьки повнолітньої дитини-інваліда;

усиновлювачі дітей-інвалідів - але за умови, що такі діти на момент усиновлення були визнані сиротами або позбавленими батьківського піклування;

подружжя інвалідів третьої групи, може бути звільнене від мобілізації лише у випадку, якщо інвалідність спричинена онкологічним захворюванням, відсутністю кінцівки, кисті, стопи, одного з парних органів, психічним розладом у разі онкології, церебральним паралічем або іншими паралітичними синдромами;

для тих, у кого на утриманні перебувають батьки-інваліди 1 і 2 груп, ситуація стає складнішою. Якщо один з подружжя опікунів не є військовозобов'язаним, іншого можуть мобілізувати;

отримати відстрочку можуть учні денної або дуальної форми навчання, які отримують освіту на рівень вищу, ніж попереднє. Іншими словами, студенти, які здобувають другу вищу освіту, втрачають право на відстрочку. У той же час відстрочка для аспірантів залишається;

ті, хто доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо немає інших працездатних членів сім’ї;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

керівники міністерств та їхні заступники, керівники органів держуправління;

народні депутати, депутати Верховної Ради Криму, судді;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. відео дня Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні – зміни до закону про мобілізацію

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки підготував кінцевий текст законопроекту про мобілізацію до розгяду в парламенті у другому читанні. Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич.

Крім того, з проекту закону про мобілізацію було виключено положення щодо демобілізації. За даними ЗМІ, ініціатором цього виключення був головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На думку командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, система територіальних центрів комплектування в Україні потребує удосконалення, і зараз ведуться роботи з її покращення.

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