Що зміниться на фронті після "референдумів" на окупованих територіях – відповідь військового експерта

Експерт пояснив, що зміниться на фронті після "референдумів" на окупованих територіях/ 24 канал, УНІАН

Після проведення так званих "референдумів" на окупованих частинах Донбасу, Херсонської та Запорізької областей країна-агресорка Росія все одно не зможе йти у наступ. А з українського боку наступ продовжуватиметься, адже такий захід не має ніякого юридичного підґрунтя й ці території все одно залишаються українськими.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, пише ТСН.ua. Він нагадав, що у Криму в 2014 році Росія також проводила "референдум". Проте весь світ знає, що Крим – це Україна. І після низки вибухів на півострові з боку РФ навіть не було ніякої реакції.

"Ми чули від такого собі Дмитра Медвєдєва, що спроби атакувати територію РФ будуть наражатися на відповідь з боку російської армії, а Крим вони вважають територією РФ. Але "бавовна" на території Криму і Севастополя трапляється, а реакції жодної немає", – зазначає експерт.

Тому після так званих "референдумів" про "приєднання до РФ" для української сторони нічого не зміниться. Наші воїни і далі намагатимуться відвоювати ці території і повернути їх Україні.

"Весь світ знає і погоджується, що Крим – це Україна. Відповідно Херсон, Запоріжжя, Луганськ і Донецьк – це також Україна", – заявив Селезньов.

Проте на ситуацію на фронті можуть вплинути 300 тисяч мобілізованих росіян, якщо для країни-агресорки РФ вдасться їх зібрати. Їм можуть наказати втримувати захоплені території, а також намагатися пробитися до адміністративних кордонів Донбасу, каже експерт.

Фейкові "референдуми" на окупованій території України

20 вересня окупаційна влада заявила, що так звані "референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області та на Запоріжжі з 23 по 27 вересня.

Ввечері 21 вересня президент країни-агресорки РФ Володимир Путін оголосив у відеозверненні про проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України і цинічно пояснив "причину".

23 вересня російські окупанти почали проводити на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою "приєднання" до РФ. Проте в окупантів виникли серйозні проблеми з учасниками "референдуму" – людей практично немає.

Після цього Білий дім заявив, що їм уже відомі конкретні цифри, які окупанти повинні оголосити після проведення незаконних "референдумів". У деяких регіонах окупантами вже встановлені необхідні показники явки "виборців" і підтримки "приєднання" до Росії на рівні понад 75%.

Пізніше у ЗМІ випливли дати та сценарій анексії територій України. За даними росЗМІ, внести до Держдуми законопроекти про "входження до складу РФ" непідконтрольних Україні територій планують 28 вересня. При цьому наступного дня, 29 вересня, депутати хочуть розглянути ці документи.

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