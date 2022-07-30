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"Новітні" технології: окупанти пішли на розмінування з пластиковою пляшкою і палицею

30 липня 2022, 20:15

За допомогою пляшки і палиці вояки так званої "другої армії світу" намагалися знешкодити протипіхотну міну.

Мины, разминирование, российские военные
Окупанти пішли на розмінування з пластиковою пляшкою/ УНИАН, Reuters

Російські загарбники знову оконфузилися, яскраво продемонструвавши, наскільки незабезпечені усім необхідним вояки так званої "другої армії світу". У той час, як сапери України та всього цивілізованого світу мають необхідне обладнання для розмінування місцевості, окупанти ходять на такі завдання з палицею і пластиковою пляшкою.

Відповідне відео застосування загарбниками "передових пластикових технологій" було оприлюднене у Telegram-каналі "Третя сила". При цьому ролик потрапив у мережу від самих окупантів.

Як зазначили у ролику загарбники, з допомогою пляшки вони намагалися позбутися протипіхотної міни натискної дії ПФМ-1.

На записі видно, як окупант намагається захопити протипіхотну міну обрізаною пляшкою, яка прив’язана до дерев’яної палиці, щоб таким чином перенести небезпечну знахідку. При цьому російський загарбник навіть не має спеціалізованого одягу, який потрібно одягати у таких випадках, щоб захиститися від вибуху.

Нагадаємо, уряд Королівства Норвегії передав Україні для використання під час війни 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Такі авто належать до такого ж самого типу машин, якими користувалися норвезькі сили в Афганістані.

Раніше стало відомо, що Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих в окупованій Оленівці українських військовополонених. Проте наша держава ще не отримала списки українських військовополонених, які загинули в Оленівці, хоча у російської сторони такі дані уже є.

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