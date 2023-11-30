Нова система оплати: клієнтам Нафтогазу повідомили про нововведення

Компанія з надання газу громадянам України повідомила про нову послугу.

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Клієнтам Нафтогазу повідомили про нововведення / колаж: Главред, фото: УНІАН

"Нафтогаз України" запровадив нову послугу для споживачів газу. Про це повідомила прес-служба компанії.

Тепер клієнти зможуть платити за використання газу за допомогою терміналів "Ощадбанку". В Україні таких терміналів налічується близько 2,5 тисяч.

Як оплатити за газ через термінал

Для того, щоб скористатися новою послугою, необхідно дочекатися рахунків після 10 числа. Після цього в терміналі необхідно ввести в пошук "Нафтогаз" і вибрати необхідну дію - оплату.

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Потім можна оплатити рахунки або роздрукувати вже сформовані документи.

Наприклад:

рахунок за газ

акт звірки розрахунків

довідку про відсутність заборгованості

Для того, щоб отримати консульстацію і надати зворотний зв'язок про використання нової послуги, можна використовувати наступні номери:

066-300-2-888

098-300-2-888

093-300-2-888

Нагадаємо, найближчим часом в Україні планується ввести ще одну, третю за рахунком, квитанцію за газ. Як повідомляє портал "ГазПравда", нова платіжка буде приходити за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Також вартість "блакитного палива" в Україні в жовтні була на рівні 15 196 гривень за одну тисячу кубічних метрів без ПДВ (це на 2,3% більше, ніж було у вересні). Про це свідчать дані Міністерства економіки.

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