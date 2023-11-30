'ЗСУ нанесли потужний удар': генерал розповів про знищення складів та техніки росіян

Тарнавський повідомив про знищення 25 одиниць ворожої військової техніки та 2 складів боєприпасів.

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Ситуація на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що в операційній зоні ОСУВ Таврія ворог продовжує активні наземні піхотні атаки.

Командувач ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомив, що місцями росіяни застосовують бронетехніку. За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Українські військові повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин. Загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів.

"Минулої доби російські терористи завдали 8 ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Також зафіксовано 7 авіаударів. Всі на Донеччині. Майже всі - це скидання КАБів з літаків Су-35", - зазначив Тарнавський. відео дня

Відомо, що ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького вже сьогодні відбито 22 атаки загарбників.

"Минулої доби ще 4 окупанти здалися в полон. За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на Таврійському напрямку зробили такий самий вибір, і залишаться жити", - додав генерал.

Також знищено 25 одиниць ворожої військової техніки та 2 склади боєприпасів. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що окупанти задумали підступний план проти ЗСУ під Бахмутом. Зараз російські окупанти поблизу Бахмута хочуть скувати українських військових, щоб їх не перекинули на Авдіївський напрямок.

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини та перекидають підкріплення. РФ не здатна створити згуртовану командну структуру. На лівому березі Херсонщини продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Росії.

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