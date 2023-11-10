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УПЦ МП найняла лобіста в США: відомо хто оплачував шалені рахунки за його послуги

Руслана Заклінська
10 листопада 2023, 12:02оновлено 10 листопада, 13:15
Українська православна церква Московського патріархату найняла американського лобіста, якому останні три тижні платить по $1,4 тисячі за годину.
УПЦ МП найняла лобіста в США: відомо хто оплачував шалені рахунки за його послуги
УПЦ МП платить лобісту у США 1400$ за годину / Колаж: Главред, фото: facebook.com / Вадим Новинський, УНІАН

Московський патріархат Української православної церкви використовує ресурси, щоб зміцнити своє впливове положення в Сполучених Штатах. Церква найняла професора права Вільям Вітні Берк-Вайта в США через фірму, пов'язану з екснардепом Вадимом Новинським. Про це повідомив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький.

Згідно з даними звіту у системі FARA eFile, за послуги лобіста оплачували $1400 за годину. Він виконував завдання, спрямовані на покращення іміджу і розширення впливу церкви у світі. Відомо, що Вільям Вітні Берк-Вайт отримав $7000 від Amsterdam and Partners LLP.

Серед його обов'язків були звернення до відомих інституцій, таких як Департамент Державного управління релігійної свободи, офіс сенатора-демократа Джона Оссоффа, Білий дім, а також до сенаторів Марко Рубіо та Джин Шейхін. Всі ці заходи мали на меті підвищити свідомість про становище Московського патріархату та сприяти його інтересам в американському законодавстві.

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Стаття у The Hill

Одним із завдань лобіста була публікація статті в виданні The Hill, де розглядалася тема свободи віросповідання в Україні. Стаття вже вийшла у американському виданні з заголовком "Якщо Україна віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання".

У цьому матеріалі, опублікованому 19 жовтня, він обговорює тему свободи віросповідання в Україні, стверджуючи, що країна, якщо справді віддана правам людини, повинна підтримувати це базове право. Також він дискредитує Україну і каже, що забороною діяльності УПЦ МП на своїй території країна нібито "обмежує свободу віросповідання".

З приводу статті висловилися і українські політики. Нардеп Заблоцький у своєму коментарі підкреслив, що така активність Московського патріархату є державною зрадою. Він стверджує, що кошти для цього можливо надійшли від підсанкційного олігарха, який є головним спонсором церкви в Україні.

"На мою думку, така діяльність Московського патріархату це державна зрада, чергова зрада зі списку їх свідомих зрад. Мені особисто важко уявити, щоб кошти ці могли йти від когось іншого, крім як від одного підсанкційного олігарха — основного спонсора московської церкви тут. Тому порушення цих санкцій тут цілком ймовірне", – сказав Заблоцький.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України на своєму засіданні зробила перший крок у напрямку припинення функціонування Української Православної Церкви Московського Патріархату на території країни. За відповідний законопроект проголосували 267 народних депутатів на першому читанні.

Також нещодавно суд визнав його винним у колабораційній діяльності священника УПЦ МП у Чернівецькій області . На похоронах загиблого військового він закликав віддати Росії Крим і Донбас, стверджуючи, що "це не наші землі".

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Новинский УПЦ МП Вадим Новинський
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