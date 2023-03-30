В Україні гримлять вибухи: Харків атакований ракетами, летять 'Шахеди'

Увечері, 30 березня, росіяни в черговий раз атакували Харків.
"Харків під обстрілом", - написав мер міста Ігор Терехов на своєму Telegram-каналі.
Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни знову завдають ударів по Харкову.
"Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях", - підкреслив він.
У свою чергу керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що окупанти обстрілюють Харків з Білгородської області.
Пізніше Ігор Терехов повідомив, що в даний час зафіксовано шість "прильотів" по Харкову.
"Інформація про жертви і постраждалих уточнюється", - сказав мер міста.
Повідомляється, що попередньо окупанти обстрілюють місто ракетами С-300 з боку Бєлгорода.
"Ворог знову б'є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - сказав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки удару по Харкову
У Харкові внаслідок нічного обстрілу пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.
"Попередньо, без постраждалих", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.
Тривога в Україні
Станом на 22:08 тривога оголошена в Києві, а також Київській, Чернігівській та Сумській областях.
"Жителі Київської області! Загроза атаки дронів! Сили ППО напоготові", - зазначили в Київській ОВА.
Жителів просять перейти в укриття або інші безпечні місця і залишатися там до відбою тривоги.
Війна Росії проти України
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше сказав, що окупанти Росії скоро можуть піти в новий наступ на Україну.
Причому загарбники можуть атакувати на декількох напрямках. Кірбі підкреслив, що наступні тижні на війні будуть критичними.
У розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що темпи наступу військових підрозділів РФ під Бахмутом знижуються. Однак ситуація для сил оборони України залишається складною. Існує загроза оточення угруповання ЗСУ з півночі та півдня міста.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають війська на різні ділянки фронту. Фахівці не виключають перехід окупантів у наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, однак загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.
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