В Україні гримлять вибухи: Харків атакований ракетами, летять 'Шахеди'

В даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

Ракети / УНІАН, Telegram

Увечері, 30 березня, росіяни в черговий раз атакували Харків.

"Харків під обстрілом", - написав мер міста Ігор Терехов на своєму Telegram-каналі.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни знову завдають ударів по Харкову.

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"Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях", - підкреслив він.

У свою чергу керівник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що окупанти обстрілюють Харків з Білгородської області.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що в даний час зафіксовано шість "прильотів" по Харкову.

"Інформація про жертви і постраждалих уточнюється", - сказав мер міста.

Повідомляється, що попередньо окупанти обстрілюють місто ракетами С-300 з боку Бєлгорода.

"Ворог знову б'є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - сказав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки удару по Харкову

У Харкові внаслідок нічного обстрілу пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.

"Попередньо, без постраждалих", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Тривога в Україні

Станом на 22:08 тривога оголошена в Києві, а також Київській, Чернігівській та Сумській областях.

"Жителі Київської області! Загроза атаки дронів! Сили ППО напоготові", - зазначили в Київській ОВА.

Жителів просять перейти в укриття або інші безпечні місця і залишатися там до відбою тривоги.

Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше сказав, що окупанти Росії скоро можуть піти в новий наступ на Україну.

Причому загарбники можуть атакувати на декількох напрямках. Кірбі підкреслив, що наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що темпи наступу військових підрозділів РФ під Бахмутом знижуються. Однак ситуація для сил оборони України залишається складною. Існує загроза оточення угруповання ЗСУ з півночі та півдня міста.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають війська на різні ділянки фронту. Фахівці не виключають перехід окупантів у наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, однак загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.

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