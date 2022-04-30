Вночі окупанти вдарили по Харкову, спалахнула потужна пожежа

Над Харковом стояла яскрава заграва і підіймалися великі клуби чорного диму. Очевидці кажуть, що на території області не було повітряної тривоги.
Вночі в суботу, 30 квітня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа.
Про обстріли Харкова пишуть місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців і публікують фотографії.
На кадрах видно, що над Харковом стояла яскрава заграва і підіймалися великі клуби чорного диму.
Зазначається, що вибухи були чутні станом на 01.45. На території області, як зазначили в соцмережах, не було повітряної тривоги. Станом на 3:15 у місті знову повідомляли про вибухи. Офіційних коментарів поки немає.
Ракетний удар по Києву
28 квітня ввечері в Києві прогриміли вибухи. У той час у місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.
Водночас окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Київській області.
Внаслидок ворожого обстрілу, сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням першого і другого поверхів.
За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10.
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