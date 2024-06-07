Ракетна атака 7 червня: РФ атакувала Україну шахедами та балістикою, онлайн

Главред у режимі онлайн стежить за ракетною атакою росіян.

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Ракетна атака 7 червня 2024 року / Колаж Главред, фото Главред, Вікіпедія

У ніч на 7 червня російські окупанти влаштували масовану повітряну атаку України. У багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу.

Традиційно російські окупанти спочатку влаштували масову атаку "шахедами". Близько опівночі в Повітряних силах України повідомили про зліт 4 літаків Ту-95 з аеродрому Оленья та їхнє направлення на пускові рубежі.

Главред повідомляє про ситуацію в небі України в режимі онлайн.

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Ракетна атака 7 червня: всі новини:

Сортування за хронологією 03:29 Ракеты летят в сторону Переяслава Киевской области Угроза по ракетам: Киевская, Черниговская, Черкасская области 03:25 ❗️Первые ракеты залетают через Черниговскую область, Нежин, курс югозападный 03:20 Ситуация по шахедам:

?х1 на югозапад от Днепра, курс восточный

?х3 в Киевской области в сторону Белой Церкви с восточного направления

?до 5 шт с Черкасской области в сторону Белой Церкви

?до 5 шт транзитом через Киевскую область в сторону Житомирской, курс северозападный

?х6 на юге Хмельницкой и Винницкой областей курсом западным

?х1 мопед в Кировоградской области курсом северным ⚠️Угроза по шахедам сохраняется: Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская области По ракетам пока свежей информации нет - на подлете. 02:40 Движение ударных враждебных БпЛА:

1. БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;

2. БпЛА в южной части Винницкой области движутся на запад и северо-запад;

3. БпЛА в северо-западной части Кировоградской области, курсом на северо-запад через Черкасскую область;

4. БпЛА на юге Кировоградщины, курс северо-западный;

5. БпЛА в районе Оржицы, Полтавской области двигаются на Черкасщину по западному курсу;

6. БпЛА в районе Кривого Рога, курс северный;

7. БпЛА в районе Залива, курс северо-западный. 02:33 ❗️ Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Саратовской области России.

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