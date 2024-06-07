Ракетна атака 7 червня: РФ атакувала Україну шахедами та балістикою, онлайн

У ніч на 7 червня російські окупанти влаштували масовану повітряну атаку України. У багатьох областях країни оголошено повітряну тривогу.
Традиційно російські окупанти спочатку влаштували масову атаку "шахедами". Близько опівночі в Повітряних силах України повідомили про зліт 4 літаків Ту-95 з аеродрому Оленья та їхнє направлення на пускові рубежі.
Главред повідомляє про ситуацію в небі України в режимі онлайн.
Ракетна атака 7 червня: всі новини:
Ракеты летят в сторону Переяслава Киевской области
Угроза по ракетам: Киевская, Черниговская, Черкасская области
❗️Первые ракеты залетают через Черниговскую область, Нежин, курс югозападный
Ситуация по шахедам:
?х1 на югозапад от Днепра, курс восточный
?х3 в Киевской области в сторону Белой Церкви с восточного направления
?до 5 шт с Черкасской области в сторону Белой Церкви
?до 5 шт транзитом через Киевскую область в сторону Житомирской, курс северозападный
?х6 на юге Хмельницкой и Винницкой областей курсом западным
?х1 мопед в Кировоградской области курсом северным
⚠️Угроза по шахедам сохраняется: Тернопольская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская области
По ракетам пока свежей информации нет - на подлете.
Движение ударных враждебных БпЛА:
1. БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
2. БпЛА в южной части Винницкой области движутся на запад и северо-запад;
3. БпЛА в северо-западной части Кировоградской области, курсом на северо-запад через Черкасскую область;
4. БпЛА на юге Кировоградщины, курс северо-западный;
5. БпЛА в районе Оржицы, Полтавской области двигаются на Черкасщину по западному курсу;
6. БпЛА в районе Кривого Рога, курс северный;
7. БпЛА в районе Залива, курс северо-западный.
❗️ Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Саратовской области России.
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