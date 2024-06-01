Ракетний удар по Україні: в ЗСУ сказали, чим атакував ворог та скільки цілей збито

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – рф.);
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555; 4 крилаті ракети "Калібр"; 1 крилату ракету "Іскандер-К"; 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"", - зазначають в Повітряних Силах.відео дня
Там також додають, що російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удари по Україні ракетами і дронами – останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 31 травня у Києві пролунав вибух – РФ вдарила ракетою по столиці, спалахнула пожежа. За попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.
Пізніше стало відомо, що РФ вдарила по Києву "Іскандером" – у КМВА розповіли про наслідки атаки. Після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі – на неї впали уламки. Пошкоджено склади та автомобілі. Обійшлося без жертв.
Крім цього, у ніч на 31 травня у Харкові ракета РФ влучила у житлову п’ятиповерхівку – постраждали 23 людини, троє – загинули. Армія РФ застосувала тактику подвійного удару. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджено авто "швидкої".
Читайте також:
- РФ вдарила ракетами по кінно-спортивному клубу на Харківщині: що відомо про "прильоти"
- Загроза штурму Харкова і Києва: з'явився сценарій удару 300-тисячного "кулака" РФ
- Україні не до "толерантності": Жорін різко розкритикував "червоні лінії" для ударів по РФ
- США "дали добро" на удари по РФ: в The Washington Post назвали єдине табу для ЗСУ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред