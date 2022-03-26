Понад 60% білоруських солдат та офіцерів не хочуть воювати проти України – Арестович/ УНІАН

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко поки що вдало уникає втягування армії Білорусі у війну проти України, до чого його намагається схилити російський диктатор Володимир Путін.

Крім цього, брати участь у війні на стороні РФ не хоче більша частина білоруської армії. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю виданню "Новое время", коментуючи можливу загрозу Україні з боку Білорусі.

Ніяка країна не змогла б відправити своїх солдат виконувати якісь завдання у такому моральному стані, як зараз білоруські військові, каже радник голови ОП.

"Є дані з білоруської сторони, що понад 60% солдат і офіцерів вкрай негативно ставляться до можливості виконання завдання на території України. Жодна держава світу, навіть абсолютно тоталітарна, не може відправити свої війська в такому моральному стані виконувати якісь завдання", – наголосив Арестович.

Також він зазначив, що Україна поки що не бачить безпосередніх ознак того, що Білорусь готується ввести на наші території свої війська.

"Я даю 20%, 15% вірогідності, що до цього дійде. Поки ми бачимо планові навчання білоруської сторони, планову ротацію на нашому кордоні. Жодних безпосередніх ознак підготовки білоруської армії до застосування на території України поки не видно", – зазначив радник голови ОП.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що Лукашенко обдурив Путіна, раніше пообіцявши йому напасти на Україну 21 березня і не зробивши цього. Армія Білорусі повинна була вторгнутися в Україну через Волинь і піти в наступ на Львів. Путін через це лютує, а Кремль задумав здійснити в Білорусі військовий переворот, висловив думку Геращенко.

Також раніше в СБУ підрахували, скільки бійців можуть відправити з Білорусі в Україну – загалом це від 10 до 15 тисяч військових. Генерал СБУ Ягун також назвав ключові можливі тактичні цілі білоруських військових на Волині – Володимирець, Ковель та Луцьк.

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