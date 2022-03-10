Стугна і Корсар - у роботі: під Києвом знищили шість танків і БМП ворога

ЗСУ знищують техніку РФ на підступах до Києва / Макс Левін

У Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони в боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

Як розповівши головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, українські захисники використовували ПТРК українського виробництва.

"Сьогодні передані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва і однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків і одну БМП окупантів", розповів главком ЗСУ.

Залужний додав, що підрозділи були озброєні експортними ПТРК Стугна і Корсар, переданими КБ Луч до Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що угруповання сил оборони Києва утримує певні рубежі. В результаті удару ЗСУ в Київській області сили російських окупантів зазнали суттєвих втрат.

"У районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат", - підкреслюється у зведенні.