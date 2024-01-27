Нічна атака РФ: окупанти вдарили ракетою по дитсадку та підприємству в Слов'янську

У ніч на 27 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області та зруйнували керамічний цех. Про це повідомив у Facebook мер Вадим Лях.
"Недобрий ранок у Слов'янську. Вночі місто знову обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований", - написав він.
За словами мера, внаслідок удару РФ постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садок, де розташована соціальна їдальня. Вибито вікна.
На щастя, внаслідок удару жертв немає.
Дивіться відео - Наслідки ракетного удару по Слов'янську:
Зазначимо, вранці у Повітряних силах повідомили, що в ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував Україну чотирма дронами "Shahed-136/131". Усі чотири знищені в Кіровоградській області.
Також окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по Донбасу. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти можуть завдавати ударів по Україні з малою кількістю ракет хоч щодня, але масований ракетний удар із застосуванням 100 ракет потребуватиме тривалої підготовки. Така потужна атака може відбутися ближче до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан.
Як повідомляв Главред, окупанти вдарили по Києву балістичною ракетою північнокорейського виробництва під час однієї з недавніх атак.
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