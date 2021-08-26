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Ніхто не знав про вагітність: під Рівним дівчинка народила на вулиці біля будинку

26 серпня 2021, 20:53

Як розповіли лікарям, мати знайшла свою дочку на вулиці вже з немовлям.

пологи
Дівчинка народила дитину біля будинку / pixabay.com

У Рівненській області в селі Губків 17-річна дівчина народила дитину на вулиці біля свого будинку.

Як повідомляє Рівненський обласний центр екстреної допомоги, її з немовлям випадково знайшла мати дівчини.

Так, інцидент стався в середу, 25 серпня.

Зокрема, на місце події одразу викликали медиків. Як розповіли лікарям, мати знайшла свою дочку на вулиці вже з немовлям.

Коли медики прибули то дівчина була вже в будинку на ліжку. Однак, неповнолітня відмовилася від огляду і від розмови з лікарями. Вона дозволила лише виміряти тиск і пульс. Показники гемодинаміки були в нормі.

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Як розповіли рідні, вони навіть не підозрювали про вагітність дівчини.

"Під час огляду у немовляти виявлено поверхневе дихання, загальні шкірні покриви холодні, а шкірні покриви голови та обличчя синюшного кольору. За вираженими ознаками - хлопчик народився передчасно", - йдеться в повідомленні.

Маму і немовля доставили в районну лікарню, а потім перевели в Рівненську обласну клінічну лікарню.

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Раніше писав Главред, що у поїзді Київ-Ужгород, в ніч на 25 липня народилася дитина. Жінку вже разом з новонародженим хлопчиком зняли з поїзда в Тернопіль і відправили в лікарню. Про резонансну подію розповіли тернополяни, які їхали на цьому поїзді.

Пологи відбулися приблизно о першій годині ночі на 25 липня. Провідник заздалегідь повідомив диспетчерам про те, що у вагоні поїзда їде вагітна жінка, яка неважливо себе почуває. На вокзал була викликана машина швидкої допомоги.

viber
Рівненська область
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