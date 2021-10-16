"Жодних команд не треба": Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь по бойовиках "ЛДНР" на Донбасі

Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь по бойовиках "ЛДНР" на Донбасі / УНІАН

На фронті на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил в українських військових немає жодних обмежень на ведення вогню у відповідь на обстріли окупантів по позиціях ЗСУ, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Нібито наші військові не відповідають, скажімо так, агресору. Це не відповідає дійсності", - зазначив Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Секретар РНБО підкреслив, що при ворожих нападах бійці ЗСУ дають бойовикам гідну відповідь, і відбивають атаки "без команди".

"На сьогодні жодних команд не треба - командир особисто ухвалює рішення, і вогонь відкривається під час кожного нападу на наші Збройні сили", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що всі контрснайперські групи, які є в Збройних силах України, залучені на Донбасі.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що українські військові можуть відкривати вогонь на обстріл з боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі. За його словами, вогонь у відповідь - одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів з боку противника зменшилася.