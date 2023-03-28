Нічний авіаудар по Сумщині: окупанти зруйнували будинки, є постраждалі

Російські окупанти вночі випустили керовану авіабомбу та вдарили по мирному Білопіллю в Сумській області.

Окупанти вдарили авіабомбою по Білопіллю / Колаж фото Андрій Єрмак, "Суспільне"

Російські окупанти продовжують тероризувати українців. Ворог здійснив авіаудар по Білопіллю Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Окупанти випустили одну керовану авіабомбу. Внаслідок удару загорілися 2 приватні будинки, а також господарча споруда, зруйновано гараж з легковиком, а також вуличний газопровід низького тиску.

"Внаслідок обстрілу також пошкоджені вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

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В результаті удару постраждала одна людина, її госпіталізували.

За даними міського голови Білопілля Юрія Зарка, загиблих немає.

Окупанти вдарили авіабомбою по Білопіллю / скріншот

У Зеленського прокоментували удар по Білопіллю

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти намагаються застосовувати нову тактику обстрілів.

"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста", - написав Єрмак.

Удар по Сумській області 24 березня

Російські окупанти 24 березня обстріляли Білопілля Сумської області. Росіяни застосували "розумну авіабомбу" УМПК (універсальний модуль планування та корекції), яка є аналогом американської JDAM-ER. Цією бомбою можна керувати навіть під час польоту.

Тоді окрім авіаційних бомб окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Град" та ствольну артилерію. Внаслідок обстрілу було зруйновано адміністративну будівлю, школу та житловий будинок. Також пошкоджено гуртожиток, багатоквартирні та приватні будинки. Внаслідок нічних ударів загинули 2 людини, ще 9 - поранені.

Окупантам допомагають завдавати ударів по Україні деякі цивільні. Так, наприклад, 3 березня стало відомо про затримання настоятеля храму УПЦ МП в Сумській області. Священник намагався знайти місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Цю інформацію він передавав російським спецслужбам, які використовували її для подальших ракетних і масованих артударів по області.

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