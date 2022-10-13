Ні їжі, ні води, злива, здалися ЗСУ: свіжі 'мобіки' розповіли, як потрапили в полон

Свіжі "мобіки" розповіли, як потрапили в полон / колаж УНІАН та скріншот з відео

Група російських окупантів ‒ з числа новомобілізованих після указів диктаторів Путіна - випадково здалася в полон українським воїнам. Про це стало відомо з відповідного допиту, зафіксованого на відео.

П'ятеро загарбників розповіли, що потрапили в Україну в кінці вересня, а перед цим перебували в Бєлгороді.

"Вночі сказали висуватися в бік України. Вранці приїхали в поле, там були окопи. Сказали займати позиції, сидіти в окопах. Ми висадилися, просиділи там, почалося бомбардування мінометне", - поскаржився один з мобілізованих.

За словами полоненого, командування зовсім не ставило їм ніяких бойових завдань. А на позиціях вони сиділи з одними автоматами. І не мали взагалі ніякого іншого озброєння.

"Більше нічого не було, ні їжі, ні води. На третю добу пішла злива, окопи затопило по пояс. Ми пішли в сторону, звідки прибули. Коли прийшли, там був український блокпост, нам сказали кидати зброю, якщо хочемо жити. На цьому все закінчилося", – підсумував окупант.

Нагадаємо, раніше в російському Урюпинську (Волгоградська область) підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "Я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався до території Естонії. Але там втікачеві були не раді - його ловили з собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

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