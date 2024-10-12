'Справедлива мобілізація': у 3 ОШБр відреагували на масові рейди ТЦК

Мобілізація в Україні повинна охоплювати всіх громадян, а не лише мешканців сіл та маленьких містечок, заявив Максим Жорін.

https://glavred.net/ukraine/spravedlivaya-mobilizaciya-v-3-oshbr-otreagirovali-na-massovye-reydy-tck-10604771.html Посилання скопійоване

У Третій штурмовій бригаді прокоментували рейди ТЦК / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Мобілізація в Україні повинна охоплювати не лише села та маленькі містечка, а й великі міста, де мешканці спокійно відвідують концерти та ресторани. Так заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував рейди ТЦК у Києві та інших обласних центрах.

"Справедлива мобілізація саме так і виглядає - коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рестіки", - заявив він.

Військовий розкритикував тих, хто обурюється перевірками ТЦК. За його словами, неприйнятно, коли одні борять з ворогом уже третій рік, а інші живуть звичайним життям.

відео дня

"Не може бути так, що частина країни (воює - Главред) третій рік, а інша частина живе своє життя і ще обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі, у чому проблема", - наголосив Жорін.

Дивіться відео рейдів ТЦК:

Відео рейдів ТЦК та СП / Фото: скріншот

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Рейди ТЦК по містах України - що відомо

Нагадаємо, 11 жовтня, у Києві біля Палацу спорту працівники ТЦК провели масову перевірку документів чоловіків, які виходили з концерту рок-гурту "Океан Ельзи". На заході, присвяченому 30-річчю гурту, було близько півсотні працівників ТЦК. Декого з відвідувачів концерту затримували та саджали в поліцейські авто, що стало темою обговорення в Мережі.

Вдень 12 жовтня стало відомо, що такі рейди ТЦК пройшли ще в кількох закладах Києва та інших великих міст України.

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони України працює над автоматизацією процесу видачі повісток, зокрема запроваджують їх вручення поштою. Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало підкреслив, що повістки вручатимуться не лише в громадських місцях, а й за адресами проживання.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред