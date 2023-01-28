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У Росіян багато мобілізованих та "заліза", тому вони готують наступ до 24 лютого - Данілов

28 січня 2023, 00:15
Данілов вважає, що російські окупанти не зможуть повторити ситуацію лютого 2022 року і перейти в повномасштабний наступ.
У Росіян багато мобілізованих та 'заліза', тому вони готують наступ до 24 лютого - Данілов
Данілов попередив про повторний наступ росіян / УНІАН

До річниці повномасшабного вторгнення армія країни-агресорки Росії може активізувати бойові дії. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорзькому напрямках. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"З огляду на те, що вони люди з "совка", і що до якоїсь річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі", - сказав Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Секретар РНБО наголосив, що Силам оборони України потрібно зараз бути у максимальній концентрації та готовності, оскільки у військ РФ багато мобілізованих та "заліза".

Водночас Данілов вважає, що російські окупанти не зможуть повторити ситуацію лютого 2022 року і перейти в повномасштабний наступ.

"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року – це вже інша ситуація. Більше того, ми розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", - підкреслив він.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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