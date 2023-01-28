"Нам треба пережити складний період до 3 місяців": Данілов оцінив можливі терміни закінчення війни

Переломний момент у війні уже відбувся, зазначає секретар РНБО.

Данілов оцінив можливі терміни закінчення війни/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Станом на сьогодні важко передбачити можливі терміни завершення війни в Україні. Попереду в українських військових ще складна робота на фронті, який простягається за довжиною на понад дві тисячі кілометрів.

Завершити війну за кілька тижнів неможливо, на це потрібен довший час. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два – я не є таким оптимістичним", – каже Данілов

Він наголосив, що вже був пройдений переломний момент у війні. У той же час секретар РНБО попередив, що попереду на Україну чекає кілька важких місяців.

"Так, буде складно, не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо. Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три. Нам треба пройти цей складний шлях", – зазначив він.

Раніше Данілов також зазначав, що до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого армія країни-агресорки Росії може активізувати бойові дії і перейти у повномасштабний наступ. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін захотів розширити територію РФ, а тому скликав для обговорення цього питання Радбез. Так, країна-агресорка наразі має претензії до шельфу в Північному Льодовитому океані.

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