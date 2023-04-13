"Ми вже починаємо": Світан описав, як буде розвиватися контрнаступ ЗСУ

ЗСУ будуть контрнаступати на одному основному напрямку і двох другорядних.

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Контрнаступ ЗСУ почне не раніше кінця травня / Колаж 59 ОМПБр, Главред

Український контрнаступ розгортатиметься за кількома напрямками. Російським окупантам варто готуватися до "сюрпризів". Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його даними, один напрямок, на якому розгортатиметься контрнаступ, буде основним, а ще один-два - другорядним. Саме ці другорядні напрямки можуть в якийсь момент стати основними в залежності від того, як буде розвиватися ситуація на фронті.

"Наш наступ буде проходити без шапкозакидання. Рухатися він буде в бік азовського узбережжя. Це буде основний напрямок. Маршрути можуть бути різними: припустимо, з-під Гуляйполя на Чернігівку і Бердянськ уздовж залізниці; іншим напрямком може бути рух з-під Вугледара на Волноваху і Маріуполь; третім – з-під Оріхового на Токмак і Мелітополь. В основному буде використовуватися артилерія, а далі важка техніка, яка буде прогризати лінію фронту до азовського узбережжя", - сказав Світан.

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Експерт вважає, що додатковими напрямками може стати просування в бік Армянська з-під Херсона або Нової Каховки, а також у бік Старобільська і Щастя з-під Кремінної і Сватового.

"В якому місці оперативно-тактична обстановка дозволить збільшити швидкість наступальних дій і переміщення, то і буде вибрано основним напрямком. Так чи інакше саме в цих трьох напрямках українські війська будуть просуватися найближчим часом", - пояснив Світан.

Полковник у запасі переконаний, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться не раніше кінця квітня. Раніше українські військові не будуть атакувати окупантів, адже для зробити це зараз не дозволяє погода.

Проте вже в найближчі кілька тижнів буде проведена глибока підготовка до наступу на максимальний радіус ураження.

"Ми вже починаємо працювати по Криму, Мелітополю, Маріуполю, Бердянську – по складах і військових об'єктах. Далі все це буде робитися активніше, по противнику буде наноситися все більше ударів, і ці удари будуть все ближче і ближче до лінії фронту. Таким чином, ми проведемо майже місячну підготовку з пропалювання російських тилів і закінчимо артпідготовкою вже безпосередньо на лінії фронту. Тільки після цього наші війська зможуть почати рухатися. Так будуть розвиватися події в найближчий місяць", - сказав експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.

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