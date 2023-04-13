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"Наближаємо перемогу": ЗСУ готуються до потужних дій на фронті - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2023, 21:07 оновлено 13 квітня, 21:31
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Президент зазначив, що дії українських військових наблизять перемогу України в цій війні.
Володимир Зеленський, українські військові
ЗСУ готуються до контрнаступу ЗСУ / Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Українські військові готуються до великого контрнаступу. Дії ЗСУ "будуть потужними". Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Ці дії наближатимуть перемогу України.

"Наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо поставок знаряддя, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму - дух єдності. По максимуму - ефективність. Підготовка - теж по максимуму", - сказав Зеленський.

відео дня

Президент також розповів, що він провів військовий кабінет.

"Особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, офісом. Тільки те, що безпосередньо необхідно для управління передовою і забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно", — повідомив президент.

Контрнаступ ВСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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