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Американського військового, який "злив" документи, викрили по стільниці на кухні - NYT

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2023, 23:52 оновлено 13 квітня, 23:52
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Військовий робив фото документів на своїй кухні. Такий же інтер'єр вдалося виявити на фото родича підозрюваного.
американський військовий злив секретні документи
Американський 21-річний військовий злив секретні документи / колаж фото скріншот з відео, соцмережі

У США затримали 21-річного військового, якого підозрюють у "зливі" секретних документів. Цікаво те, що його вирахували по стільниці на кухні. Про це повідомляє The New York Times.

Виявилося, що військовий розвідувального крила Військово-Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс Джон Тейшейр фотографував секретні документи на своїй кухні і "злив" їх у Мережу. За допомогою цих фотографій вдалося викрити його.

Увагу звернули на гранітну стільницю з характерним візерунком і білу плитку для підлоги. Подібне видно і на сімейних фотографіях, які в Мережі розміщував один з близьких родичів військового.

відео дня
американський військовий злив секретні документи
Американський 21-річний військовий злив секретні документи / скріншот з відео

Витік секретних даних Пентагону і контрнаступ ЗСУ

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їх достовірність досі не підтверджена.

Тим часом Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

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