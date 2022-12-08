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Кілька десятків псковських спецназівців згоріли живцем: боєць Нацгвардії розповів про оборону Харкова

8 грудня 2022, 12:50
Окупанти обладнали форпост у школі № 134 у Харкові - навчальний заклад і став для них смертельною вогняною пасткою.
Боєць Нацгвардії з позивним
Боєць Нацгвардії з позивним "Фокс" розповів про жорстокі бої за Харків / скріншот

Спеціалізована школа № 134 у Харкові стала смертельною пасткою для кількох десятків псковських спецназівців. Там вони обладнали форпост для подальшого просування в місто і захоплення важливих промислових об'єктів, вважаючи, що цей навчальний заклад - "ахіллесова п'ята" Харкова.

Боєць Нацгвардії з позивним "Фокс" розповів про один з ключових епізодів протистояння російським окупантам під час оборони Харкова. Відео було опубліковано в YouTube Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

За словами нацгвардійця, 27 лютого до Харкова почали заходити групи спецпризначення противника і прориватися в центр Харкова.

"Ми отримали наказ на штурм. За попередньою інформацією в районі (станції, - ред.) метро "Київська" була одна з груп сумнозвісних псковських спецназівців. У "Київського "Росту" (мережа супермаркетів, - ред.) вже була одна з ліній оборони Харкова, її тримала територіальна оборона. Наскільки я знаю, "Фрайкор" були одними з перших, хто вів бій з ними. Там ще працювали колеги зі спецпідрозділу "Корд", - розповів Фокс.

За його словами, окупанти даремно розраховували на ефект раптовості, оскільки захисники Харкова мали великокаліберні кулемети, гранатомети, під вогневим прикриттям заходили до школи.

"Товариші з "Корду" вже мали спроби штурму, "швидкої зачистки", зібрали інформацію про противника, взяли бранця, який згодом розповів, хто він насправді, без "легенди"", – зазначив боєць.

За його словами, противник був підготовлений до бойових дій в місті, проте не врахував особливостей конструкції – вона була дерев'яна і палала, як факел.

"Час грав проти нашого супротивника. Це була одна група тієї ж другої бригади, псковські спецназівці, було їх до тридцяти осіб. І на той час вони вже всі забарикадувалися на горищі. Ми пішли зачищати кожне приміщення, кожен поверх цієї школи", – розповів "Фокс".

На заклики скласти зброю і здатися в полон, окупанти відповідали вогнем. Тим часом, будівля палала і вибухала до самого ранку.

"Я знаю, що, як завжди, пропаганда РФ намагається зробити з цих хлопців героїв, але це не так. Єдине, що вони зробили, це без честі загинули – згоріли живцем. Врятувався лише полонений. Коли вогонь дійшов до горища, вони почали самі вистрибувати в протигазах з будівлі", – розповів боєць Нацгвардії.

Згідно з розвідданими, отриманими українськими військовими, Харків повинні були штурмувати друга окрема гвардійська бригада спеціального призначення, яка дислокується в Пскові, а також 25-та окрема гвардійська мотопіхотна бригада і кілька підрозділів Росгвардії.

Як повідомляв Главред, в липні стало відомо, що російські окупанти з 76-ї десантно-штурмової дивізії (що має неофіційний статус "елітної") повернулися після боїв ЗСУ з важкими пораненнями, через які медикам довелося ампутувати їм ноги.

У травні львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку з Псковської області РФ. Бійці Збройних сил України ліквідували близько 20 окупантів разом з бронетехнікою на одному з напрямків.

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