Троє елітних російських десантників повернулися додому без ніг після зустрічі з ЗСУ

Російські десантники / Міноборони РФ, СтратКом ЗСУ

Російські окупанти з 76-ї десантно-штурмової дивізії (що має неофіційний статус "елітної") повернулися після боїв ЗСУ з важкими ранами, через які медикам довелося ампутувати їм ноги. Про це повідомляє Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

На знімку видно, як троє окупантів сидять і з натягнутими посмішками позують фотографам. І при цьому у кожного ампутовано по нозі.

"Найкраща реклама участі у війні на Донбасі від знаменитих псковських десантників. Представляємо, які зараз черги з добровольців у військкоматах Пскова" – з іронією підписали знімок українські офіцери.

Причому один з окупантів гордо натягнув на себе футболку з символікою російської військової агресії проти України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

До того полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.

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