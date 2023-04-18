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Отримав смертельне поранення: у тяжких боях за Україну загинув відомий рок-музикант

Аліна Дембіцька
18 квітня 2023, 21:45 оновлено 18 квітня, 21:45
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Воїн захищав нашу країну як командир відділення артрозвідки, у нього залишилася дружина.
погибший защитник
У тяжких боях за Україну загинув загинув відомий рок-музикант / SilverTown Band

У важких боях за свободу та незалежність України загинув учасник популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського Андрій Касенюк. Воїн захищав нашу країну як командир відділення артрозвідки, у нього залишилася дружина.

Як повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook, 17 квітня захисник не вийшов на зв'язок. Тепер стало відомо, що він загинув.

"Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Андрій завжди залишиться в нашій пам'яті в наших серцях, у своїх творах, у відзнятих кліпах. Вічна пам'ять тобі, брате! На таких, як ти, витримала країна! Ти герой", - написали колеги Андрія Касенюка.

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Вони зізналися, що це дуже важка втрата для кожного, хто знав музиканта.

"Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту", - розповіли колеги захисника.

За словами музикантів, Касенюк ніколи не шкодував гроші на творчість, купував багато дорогого музичного обладнання. Крім того, музиканти розповіли, що гурт відзняв у вересні 2021 року кліп, але реліз так і не був випущений. Андрій Касенюк хотів це зробити під час війни, але не судилося.

Тепер його колеги пообіцяли розмістити кліп на своєму каналі у YouTube. Також буде дороблений альбом, зараз він готовий на 60%. "Андрій цього дуже і дуже прагнув. Майже усі треки були написані та аранжовані ним", - додали там.

Дружина героя Марія саме збирала гроші йому на авто, яке було потрібне на передовій. "Стоп. Коханий загинув", - написала вона, коли дізналася трагічну новину.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

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