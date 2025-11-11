Нерівномірні відключення світла після атак РФ: експерт назвав головну причину

Ситуація стабілізується лише після масштабного відновлення енергетичної інфраструктури.

Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що відомо:

Російські удари 8 листопада спричинили масштабні пошкодження генерації та магістральних мереж

Навіть імпорт струму з Європи не вирішує проблему

Стабілізація енергосистеми можлива лише після масштабного ремонту

У суботу, 8 листопада, Україна пережила чергову хвилю масових відключень електроенергії після нової атаки Росії на критичну енергетичну інфраструктуру. Цього разу удар був подвійним - постраждали як об’єкти генерації, так і ключові магістральні підстанції, що унеможливило стабільну передачу струму між регіонами.

Нерівномірність вимкнень - не випадковість

За словами Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова в коментарі Еспресо, ситуація є надзвичайно складною. Російські сили цілили не лише в електростанції на сході та півдні країни, а й у стратегічні підстанції, які забезпечують передачу енергії на великі відстані. Це призвело до того, що електроенергію із західних регіонів фізично неможливо доставити до постраждалих областей.

Імпорт не рятує, поки не відновлять мережі

Попри зусилля щодо збільшення імпорту електроенергії з Європи, технічні обмеження залишаються критичними. Без відновлення пошкоджених підстанцій та ліній електропередачі вирівняти ситуацію неможливо. Омельченко наголошує, що говорити про справедливі графіки вимкнень наразі - утопія.

Відновлення - справа не одного дня

Експерт прогнозує, що стабілізація енергосистеми потребуватиме тижнів, а можливо - й місяців. Масштаби руйнувань вимагають комплексного підходу та значних ресурсів для відновлення інфраструктури.

Чи можливий тотальний блекаут в Україні – думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду застеріг, що продовження російських обстрілів, особливо взимку під час опалювального сезону, може спричинити масштабний блекаут - системну аварію з відключенням споживачів.

За його словами, єдиним виходом у такій ситуації може стати переведення енергосистеми у своєрідну "штучну кому". Подібна ситуація вже траплялася у 2022 році, коли було здійснено контрольоване, примусове відключення енергоблоків АЕС. Цей факт тоді офіційно підтвердило МАГАТЕ, хоча Міністерство енергетики України утримувалося від коментарів.

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Крім того, країна-агресор Росія щодня атакує українську енергетику. Через це графіків відключення світла не вдасться уникнути до кінця зими. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

Країна-агресор РФ зробила ставку на удари по енергетичній інфраструктурі України в найближчі місяці. Про це повідомив член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію нас не тільки на фронті, а й у тилу.

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

