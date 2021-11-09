"Немає опонентів - є вороги України": мовний омбудсмен Кремінь висловився з приводу українізації

Тарас Кремінь / УНІАН

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає тих українців, які вважають, що зараз в країні йде примусова українізація, ворогами України. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "Сьогодні".

Також чиновник заявив, що Україна не повинна чекати, поки ті, "хто ходить покладати квіти до пам'ятників тиранам і вбивцям українського народу", схаменеться.

"У мене немає опонентів, а є Відверті вороги України", – заявив Кремінь.

Він підкреслив, що в основі його діяльності лежить принцип "лагідної українізації" і він, в ідеалі, повинен торкнутися всіх, хто ніколи не розмовляв українською мовою, але є громадянином України:

"У нас досі є такі, хто ходить покладати квіти до пам'ятників тиранам і вбивцям українського народу. Але це не означає, що Україна повинна зупинитися і чекати, поки вони повернуться в колону сподвижників і справжніх будівельників нашої держави. Завдання української держави, так само як і моя, - створювати кращі умови, щоб людина могла спілкуватися вільно. А ті, хто спілкується вільно, – мали можливість отримувати послуги, будь то освітні, інформаційні, медичні, Державні. І саме принцип "лагідної українізації" лежить в основі закону про мову", - пояснив він.

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Нагадаємо, раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про те, що демонстрація російськомовних серіалів і фільмів порушує мовне законодавство, згідно з яким всі стрічки повинні дублюватися українською мовою.