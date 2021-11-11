"Якщо негідник на вулиці буде принижувати": Ніцой хоче жорсткіше карати за порушення мовного закону

Лариса Ніцой хоче внести в мовний закон рядок про те, що публічне нехтування мови або публічна наруга над мовою буде жорстко каратися законодавчо.
Депутатам необхідно прийняти новий мовний закон, який би захищав державну мову прямо "на вулицях" - коли прості громадяни України будуть, наприклад, її принижувати. Про це заявила в інтерв'ю порталу "Сьогодні" письменниця, активістка і захисниця української мови Лариса Ніцой.
"Він [нинішній мовний закон ‒ Главред] регулює мовні відносини і ставлення до мови тільки посадових осіб і тільки на роботі: продавця, лікаря, чиновника і т.д. а якщо якийсь негідник на вулиці буде проклинати або принижувати українську мову-такі люди в законі не передбачені, тому що він не на роботі. Я зверталася публічно до наших депутатів вже цього скликання виправити цю ваду і представити додатковий законопроект( правку), в якому був би рядок, що публічне нехтування мови або публічна наруга над мовою карається законом. На щастя і на мій подив, такий законопроект був поданий депутатом від "слуг" "Лізою Богуцькою", - сказала вона.
На думку Ніцой, доля такого законопроекту сумна - мовний омбудсмен Тарас Кремінь у своїй експертній думці написав, що незрозуміло, що таке наруга, а депутати з "Європейської солідарності" (політсили Петра Порошенка) на засіданні комітету запропонували повернути цей документ на доопрацювання.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Лариса Ніцой заявила, що для того, щоб ментально повернути жителів територій Донбасу, які вже восьмий рік живуть в умовах російської окупації, піде дуже багато часу. Розкол поглибився, бо окупанти проводять там агресивну антиукраїнську політику. При цьому Україна не проводить агресивну політику проти тих людей, які живуть в "ЛНР" і "ДНР".
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