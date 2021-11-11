"Якщо негідник на вулиці буде принижувати": Ніцой хоче жорсткіше карати за порушення мовного закону

Лариса Ніцой / УНІАН

Депутатам необхідно прийняти новий мовний закон, який би захищав державну мову прямо "на вулицях" - коли прості громадяни України будуть, наприклад, її принижувати. Про це заявила в інтерв'ю порталу "Сьогодні" письменниця, активістка і захисниця української мови Лариса Ніцой.

"Він [нинішній мовний закон ‒ Главред] регулює мовні відносини і ставлення до мови тільки посадових осіб і тільки на роботі: продавця, лікаря, чиновника і т.д. а якщо якийсь негідник на вулиці буде проклинати або принижувати українську мову-такі люди в законі не передбачені, тому що він не на роботі. Я зверталася публічно до наших депутатів вже цього скликання виправити цю ваду і представити додатковий законопроект( правку), в якому був би рядок, що публічне нехтування мови або публічна наруга над мовою карається законом. На щастя і на мій подив, такий законопроект був поданий депутатом від "слуг" "Лізою Богуцькою", - сказала вона.

На думку Ніцой, доля такого законопроекту сумна - мовний омбудсмен Тарас Кремінь у своїй експертній думці написав, що незрозуміло, що таке наруга, а депутати з "Європейської солідарності" (політсили Петра Порошенка) на засіданні комітету запропонували повернути цей документ на доопрацювання.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Лариса Ніцой заявила, що для того, щоб ментально повернути жителів територій Донбасу, які вже восьмий рік живуть в умовах російської окупації, піде дуже багато часу. Розкол поглибився, бо окупанти проводять там агресивну антиукраїнську політику. При цьому Україна не проводить агресивну політику проти тих людей, які живуть в "ЛНР" і "ДНР".