РФ готується до затяжної війни з Україною та Заходом: у розвідці розкрили плани

Розвідка Британії дізналась, що в Кремлі готують росіян до думки, що війна триватиме ще довго.

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Кремль готується до затяжної війни / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, depositphotos.com

Влада країни-агресорки Росії намагається виправдати тривалість війни в України та масштаб російських втрат. Вторгнення до сусідньої країни зображають як прямий конфлікт із Заходом.

У розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії, що в Кремлі готують росіян до думки, що війна триватиме ще довго, а зниження рівня життя виправдовує великою метою - боротьба із колективним Заходом.

Британські розвідники наводять заяву речника президента-диктатора Росії Дмитро Пєсков про те, мовляв, хоча так звана "спеціальна військова операція" почалася як операція проти України, але згодом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучений до цього конфлікту".

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Заява Пєскова, наголошують аналітики, відповідає тенденції у російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість війни та масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом. Представник Кремля також визнав, що "спецоперація" може тривати трохи довше, але це не змінить перебіг речей".

"Це є частиною офіційної російської версії, яка майже напевно спрямована на те, щоб підготувати населення країни до довгострокового конфлікту і пов'язаного з ним зниження рівня життя всередині країни, одночасно забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії", - наголошують в міноборони Британії.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни назвали мету окупантів Путіна. Російські окупанти проводять багатосторонню операцію на Харківсько-Луганському напрямку і змінили деякі аспекти своїх дій.

Український генерал Ігор Романенко назвав головну проблему армії РФ. Незважаючи на проблеми у РФ - усіх все влаштовує, тому що окупанти мають великий ресурс озброєнь, техніки та особового складу і не відчувають дефіциту ресурсів

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