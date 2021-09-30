"Нема чим дихати": відома акторка обурилася "сервісом" від "Укрзалізниці" й показала фото

Актриса Римма Зюбіна обурилася курцями в поїзді "Інтерсіті" / Фото: Facebook

Відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ й обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

На своїй сторінці в Facebook Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі – майже вісім годин, вартість квитка – 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає акторка.

Окремо вона обурилася курінням в тамбурах, яке практикують деякі пасажири.

"За кілька годин нема чим дихати в середині вагона і провідники відповідають. що вони не поліція і штрафувати не можуть, тому й ніяк вплинути теж не можуть. Як з цим боротися? Може штрафи варто підвищити? Свідомість і взаємоповага в нашій Країні миттєво прокинуться.", – написала Римма Зюбіна.

В Укрзалізниці перепросили за ситуацію, що склалася

У коментарях до посту на скарги актриси відреагувала "Укрзалізниця", пояснивши заміну вагона "технічними причинами". "З технічних причин один з вагонів був замінений в депо, тому перепрошуємо", – сказано у відповіді перевізника.

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В "Укрзалізниці" також засудили бездіяльність начальника поїзда стосовно куріння в тамбурі вагона і попросили Зюбіну надати їм більш детальну інформацію про поїздку для повноцінного розслідування даного інциденту.

Між тим у коментарях нагадали, що начальник потяга має право накладати штраф на тих, хто палить. Втім, деякі пасажири акцентували на тому, що цим нерідко займаються й самі провідники, яких помічають з цигарками в тамбурах.

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Напередодні пасажирка "Укрзалізниці" заявила про спробу зґвалтування у поїзді: реакція провідниці її вразила. Згодом у компанії відреагували на інцидент та пообіцяли розібратися.