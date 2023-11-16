Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

Глава Кремля ще до повномасштабного вторгнення планував викрасти з України велику кількість зерна. Стало відомо, як він до цього готувався.

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Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Російський диктатор Володимир Путін заздалегідь планував влаштувати голод в Україні. Він почав до цього готуватися ще до повномасштабного вторгнення. Відповідні докази зібрала міжнародна правозахисна юридична компанія Global Rights Compliance (GRC). Ці докази будуть передані Міжнародному кримінальному суду, і главі Кремля загрожує другий ордер на арешт від МКС.

Про це повідомляє The Independent. Зазначається, що, згідно з закупівлями російського оборонного підрядника, у Кремлі розробляли план, як вкрасти з України велику кількість зерна, ще за кілька місяців до здійснення повномасштабного вторгнення.

Оборонний підрядник у країні-агресорці Росії ще в грудні 2021 року закуповував вантажівки для перевезення зерна, а також закупив три нові 170-метрові суховантажі, що може свідчити про підготовку до розграбування продовольчих ресурсів України.

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Видання The Independent із посиланням на Global Rights Compliance розповідає, що російські окупанти після початку вторгнення навмисно націлилися на ті регіони України, які багаті зерном, а також на інфраструктуру виробництва продуктів харчування. Крім цього, загарбники менш ніж за тиждень від початку вторгнення почали захоплювати українські фермерські господарства. А на піку російські загарбники вивозили з окупованих територій щодня по 12 тисяч тонн зерна.

Путіну загрожує новий ордер на арешт

Global Rights Compliance передасть Міжнародному кримінальному суду докази планування Путіним ще одного воєнного злочину проти України. У GRC розраховують, що МКС може оголосити російському диктатору ще одне судове переслідування.

Партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок вважає "дуже ймовірним" те, що країну-агресорку Росію визнають винною у воєнному злочині, а російський диктатор Володимир Путін зіткнеться зі ще одним ордером на арешт.

"Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, взявши в облогу цивільне населення, руйнуючи критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розграбування сільськогосподарської продукції в рамках підступного плану. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу і атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни", – заявила пані Мердок.

Зазначається, що ринкова вартість зерна, яке російські окупанти вкрали в України, оцінюється в 1 мільярд доларів на рік.

У той же час в The Independent наголосили, країна-агресорка також вплинула на мільйони людей по всьому світу, посиливши глобальну продовольчу небезпеку.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Крім Путіна орден був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

У серпні 2023 року повідомлялося, що у МКС готують нові ордери. Як повідомили у Міжнародному кримінальному суді, Путін може отримати нові ордери на арешт. Справа депортації українських дітей – не єдина, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт російського диктатора. Зокрема, справа про воєнні злочини "Вагнера" – одна з тих, які могли б призвести до схожих розслідувань та потенційно нових ордерів на арешт Путіна.

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