"Не упустив жити в будинок і поплатився життям": окупанти вбили і не давали поховати українця

Окупанти вбили і не давали поховати українця / facebook.com/okPivden

Окупанти в селі Пригір'я на Херсонщині розстріляли чоловіка за те, що той не впустив їх жити в свій будинок. Родичам більше місяця не дозволяли поховати тіло вбитого.

Це сталося ще 11 березня, проте поховати чоловіка змогли лише 14 квітня, розповіла дружина Ігоря Богдановича.

"Боляче згадувати той період часу, ми всі були налякані, орки взяли під окупацію наш населений пункт близько місяця тому, як зараз пам'ятаю, вони їздили вулицями, заходили в будинки, відбирали теплі речі, телефони, сигарети. ... Більшість їх проганяла, але знайшовся зрадник українського народу - Руслан Михайлюк, який їм допомагав, показував польові дороги для проходження їх колон, де можна поживитися і заночувати", - поділилася жінка.

За її словами, 58-річному Ігорю Богдановичу не вистачило кілька секунд - він міг би жити.

читайте такожОкупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу-Зеленський"Коли ці нелюди прийшли до нас, мій покійний чоловік їх прогнав, сказав, щоб ті забиралися зі своїм "рускім міром". 11 березня, коли ми почули постріли в селі, ми побігли в підвал. Я, мій син, сусідка і її дочка забігли в підвал, мій чоловік забігав до нього, йому не вистачило декількох хвилин, щоб врятуватися", - розповіла вдова.

"Спочатку постріли, потім крики, сухий хрип чоловіка і настала тиша"

Їм усім довелося прикинутися мертвими, коли в підвал спустився орк, то доповів по рації "все чисто..." і побіг до своїх.

"Після цього пролунав гучний вибух (це була граната кинута орком), але і тут нас Боженька врятував, граната вибухнула на сходах. Ці виродки не дозволяли мені його поховати, тільки 14 квітня завдяки благанням і односельцям нам дозволили поховати тіло", - зізналася жінка.

Зараз даний населений пункт знаходиться під захистом ЗСУ

Бідна жінка не могла втримати сліз і просила військових Збройних Сил України не залишати їх населений пункт, вона та інші односельці вдячні українським захисникам за звільнення їхнього населеного пункту від російських окупантів.

Нагадаємо, в результаті реалізації спланованої операції бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, раніше захоплених окупантами РФ.

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