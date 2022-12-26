"Не військовими даними": в МВС пояснили, чим Суровікін відрізняється від інших генералів Путіна

У Суровікіна, зокрема, жорсткіший стиль ведення війни і менше емпатії.

У МВС пояснили, чим Суровікін відрізняється від інших генералів Путіна/ whatisyournameinsider.com, УНІАН

Командувач групи військ країни-агресорки РФ в Україні генерал Сергій Суровікін глобально не відрізняється від своїх російських колег ні військовими навичками, ні особистими якостями. Проте є кілька особливостей, які вирізняють його і можуть впливати на стиль ведення війни проти України.

Про це розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в інтерв’ю "Укрінформу". Так він відповів на прохання журналістів прокоментувати інформацію видання The Telegraph, яке писало, нібито Суровікін є небезпечним противником для українців.

Денисенко сказав, що "The Telegraph явно переоцінює роль Суровікіна та його можливості". За його словами, цей російський командувач загалом не кращий і не гірший за тих генералів країни-агресорки РФ, які пройшли через Сирію.

"Єдине, що його відрізняє від них усіх – це те, що він двічі керував сирійською кампанією. А там у середньому кожні 7-8 місяців був новий генерал", – сказав Денисенко.

Ще одна риса, яка може відрізняти Суровікіна від решти генералів РФ – він може бути жорсткішим і мати ще менше емпатії, ніж усі інші російські генерали. Проте він не відрізняється від інших військовими даними, каже радник очільника МВС.

Раніше головком української армії Валерій Залужний розповів, що вважає командувача російським окупаційними військами в Україні Сергія Суровікіна типовим держимордою – як командир часів сумнозвісного російського царя Петра I. Такий чисто російський підхід управління солдатами страхом і насильством не працює в українській армії, наголосив Залужний.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що господар Кремля Володимир Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить всю Донецьку область.

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