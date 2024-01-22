Кордон закриють на 50 років: уряд готує нові санкції проти Росії

Кабінет Міністрів пропонує встановити заборону на пряме повітряне, наземне, залізничне та морське сполучення між Росією та Україною на 50 років.

https://glavred.net/ukraine/vse-granicy-zakroyut-na-50-let-pravitelstvo-gotovit-novye-sankcii-protiv-rossii-10535333.html Посилання скопійоване

РНБО може ввести санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років / Колаж Главред, фото: УНІАН

Протягом десяти днів Кабінет Міністрів планує внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо введення секторальних санкцій проти Росії на строк до 50 років. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 19 січня 2024 року № 39-р і буде здійснено відповідно до закону "Про санкції".

Що пропонується у документі

Заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем для всіх видів прямих та транзитних польотів повітряних суден, що належать або експлуатуються юридичними особами, що є резидентами Російської Федерації;

Заборона в'їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), що мають реєстрацію на території Російської Федерації;

Заборона ввезення на митну територію України у всіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов'язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, який зареєстрований в залізничних системах Російської Федерації.

Також передбачено, що судам під прапором РФ та суднам, що належать громадянам чи фізичним особам з Росії, заборонено здійснювати плавання у внутрішніх водах України та заходити до морських портів України.

Крім того, під заборону потраплять судна, які раніше заходили в порти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

відео дня

Також заборона стосується суден, які перебувають під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping's) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).

Санкції проти Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна проти України серйозно впливає на економіку Росії, збільшуючи внутрішні ціни і змушуючи Кремль витрачати не менше третини свого державного бюджету на військові потреби. Це відзначає західне ділове видання Financial Times, посилаючись на документ Мінфіну США.

Однак, навіть за умов накладених Заходом санкцій, Росія продовжує виробляти зброю та навіть збільшила обсяги виробництва. Окупанти зуміли обійти санкції, що дало можливість Москві продовжувати воєнні дії проти України.

Деякі країни-члени Європейського Союзу наполягають на послабленні обмежень щодо виконання санкцій проти Росії, зокрема, на зниженні тиску у питанні обходу санкцій через треті країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.