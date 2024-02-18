Не усі бійці покинули Авдіївку: як тривав вихід ЗСУ з міста і чому військові його критикують

Окупація Авдіївки далась для росіян "високою ціною", однак це не зупинило загарбницькі наміри Путіна.

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ЗСУ відійшли на нові підготовлені позиції / Колаж: Главред, фото: instagram/libkos, Facebook

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників. Вже на початку лютого військові доповідали про різке погіршення ситуації у зруйнованому боями місті. Однак на важливості виходу ЗСУ з населеного пункту одним з перших - у грудні 2023 року - заговорив тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Розбираємося, яких втрат зазнали Росія та Україна і чому бійці й експерти критикують Авдіївську операцію, на період якої припали найгарячіші дискусії у Конгресі США з приводу української допомоги й - щонайголовніше - зміна командування Збройних сил.

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"Найбільше кладовище для росіян"

В експертних й політичних колах неодноразово наголошувалося, що Авдіївка стала для Путіна і його оточення головною політичною ціллю під "президентські вибори" РФ у березні 2024 року. Тому російський диктатор, наказавши штурмувати українські позиції, зовсім не переймався кількістю "двохсотих" серед своїх солдатів.

Заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін, чия бригада прийшла на підмогу вже розміщеним в Авдіївці військам, так коментував 18 лютого дані щодо російських втрат:

"Авдіївка на сьогоднішній день стала найбільшим кладовищем для росіян. Руїни міста вони обміняли у буквальному сенсі на тисячі власних трупів", - написав він.

За інформацією генерала Олександра Тарнавського, за усі місяці Авдіївської операції ЗСУ "відмінусували" понад 47 тисяч російських загарбників і сотні ворожих танків.

Однак військові цілком свідомі, що для Росії її втрати в особовому складі й техніці нічого не важать.

Оточення ЗСУ в районі "Зеніту" й розстріл росіянами

Найбільший резонанс у мережі викликала історія з оточенням групи поранених українських бійців у районі "Зеніту". Напередодні окупанти здогадалися обійти район підземними тунелями і обʼєднатися зі своїми підрозділами задля взяття ЗСУ у "мішок".

Не маючи можливості пересуватися, ЗСУ "застрягли" на позиціях. В результаті, за підтвердженням OSINT-спільноти DeepState, ворог розстріляв усіх військових.

Страчених бійців опізнали їхні рідні. За їхніми словами, командування буцімто домовилося з росіянами евакуювати поранених українських захисників, оскільки у ЗСУ не було такої змоги. Вочевидь, ворог слова традиційно не дотримався - і вже невдовзі мережею поширилися кадри з розстріляними тілами оборонців.

Тоді як у командуванні "Таврії" наполягають, що "виведення військ з Авдіївки вийшло настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини". Речник Дмитро Лиховій підтвердив, що дехто з військових опинився у полоні, але назвати їхню кількість зараз неможливо.

"Емоційно, не дипломатично". Військові та OSINTери критикують Авдіївську операцію

Начальник штабу бригади "Азов" майор Богдан Кротевич ще 14 лютого критикував обмін "прямими ударами" з російськими загарбниками в Авдіївці.

"Емоційно, не дипломатично. Не можна битись лоб в лоб з армією РФ. Та і взагалі, з будь якою армією. Як пʼяні алкаші. Обмінюватись прямими ударами - це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку?! Пишу прямо - обріжте наступаючі сили противника з флангу! Всі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку, де противник не очікує, ніж будуть потерпати під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі щось зробити, окрім просто затримати час", - пояснював майор ЗСУ.

Критика з боку громадськості посилалась вже після оголошення про виведення військ ЗСУ з Авдіївки. Зокрема, OSINT-спільнота DeepState, коментуючи ситуацію з оточенням ЗСУ в районі "Зеніту", прямо заявила, що рішення про відхід ЗСУ "довгий час не ухвалювалося", допоки в українських бійців не почали закінчуватися боєприпаси і запаси води.

Експерти підсумовують, що "серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії", а ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни.

Чому військам РФ вдалося взяти Авдіївку

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.

Врешті, за словами самих військових, співвідношення сил і засобів останніми днями сягнуло "один до семи" на користь росіян.

"Ситуація дуже важка. Росіяни зараз наступають. Наступають у кількості, що значно переважає. Можна констатувати, що це один до семи. Іде постійний наступ на різних ділянках. Це дві (російські - ред.) армії, які наступають там. Близько семи бригад. Наразі виконуємо наказ утримувати (позиції - ред.). Дуже складно. Якщо ми працюємо у співвідношенні сил і засобів – один до семи, можете собі уявити", - розповів речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Зʼявлялися і заяви окремих військових, невдоволених відсутністю міцної оборонної фортифікації на вказаній ділянці.

" А ми собі десь поставимо таку галочку: потім, коли війна закінчиться, у переліку тих питань, які ми будемо ставити, має бути питання - а чому другу і третю лінію оборони Україна будує у грудні 2023 року, а, вибачте, не у грудні 2014 року, не у грудні 2015 року... Просто є факт: ми не побудували ні другу, ні третю лінії оборони за усі 8 років", - висловлювався екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий..

Крім того, за спостереженнями Інституту вивчення війни, перевага в повітрі протягом певного часу і в обмеженій локації дозволила росіянам "дотиснути" місто. Окупанти за добу випустили проти українських позицій 60 плануючих бомб КАБ, а за останні дні вони і взагалі застосували 500 таких бомб по Авдіївці.

З вище переліченого випливає, що усі причини такої активізації російських загарбників на Авдіївському напрямку останніми місяцями сходяться саме на появі дефіциту боєприпасів й техніки у ЗСУ та значному скороченні військової допомоги з боку Заходу, що дуже містко окреслив президент США Джо Байден.

"Сьогодні вранці (17 лютого) українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були вимушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців", - йшлося у заяві Білого дому.

Авдіївка не зупинила росіян

Військові констатують, що російські загарбники не зупинилися на загарбанні Авдіївки і почали штурмувати на інших напрямках - у напрямках Вугледара, Кремінної, Бахмута та Роботиного.

Deepstate констатує просування ворога біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного.

До слова, на Оріхівський напрямок Росія стягнула, за даними командування "Таврії", іще більше угрупування, ніж до Авдіївки.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.

Обстановка ускладнюється тим, що ЗСУ не вистачає боєприпасів і вони відчувають виснаження після двох років жорстокої війни.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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