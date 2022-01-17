Не українська традиція: у ПЦУ розповіли, чи потрібно купатися на Водохреще

У ПЦУ пояснили, які саме традиції на Водохреще українці розуміють неправильно / УНИАН

Українці, які пірнають в ополонку на Водохреще, не "змиють" таким чином із себе гріхів. Тому не варто надавати купанню у це свято такого значення.

Про неправильне сприйняття таких традицій повідомила у Facebook пресслужба Православної церкви України.

"Щодо "змивання" гріхів, нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб її вилікувати, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятись і змінитися з допомогою Божою і через Таїнства Церкви", – наголосили в ПЦУ.

Також у ПЦУ звернули увагу, що купання в ополонках на Водохреще не можна називати українською традицією. Зазначається, що немає жодного церковного припису в Українській Церкві для занурення у зимову воду.

"Священники звершують Чин освячення води відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоби в ній купатися", – йдеться у повідомленні.

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До освяченої у цей день води потрібно ставитися шанобливо і з повагою, зазначають священнослужителі. А багато хто з людей, які наважуються скупатися на Водохреще в крижаній воді, не соромляться "зігріватися" спиртними напоями і використовувати лайку під час занурення через стрес для організму від холоду.

Також у ПЦУ зазначили, що неправильно сприймати занурення у крижану воду як своєрідне наслідування Ісуса Христа, який хрестився у водах річки Йордан. Тим більше, що у самому Йордані у цю пору року температура води сягає 12-16 градусів із плюсовою позначкою, тобто вона не є крижаною і не провокує стрес для організму. А в Україні у цей час таке занурення може бути небезпечним для життя і здоров’я.

"Купатися в ополонці не підготовленим для цього людям – це ризикувати своїм здоров’ям і життям, а значить – нехтувати даром Божим", – додали у ПЦУ.

Раніше Главред розповідав, коли і де набирати воду для освячення на Водохреще і скільки її можна зберігати. Літургії та освячення води, якою окроплюються парафіяни, відбуваються у храмах і церквах у ніч з 18 на 19 січня.

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