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"Не торгуємо територіями": у Зеленського назвали заходу червоні лінії в переговорах з РФ

25 травня 2022, 19:06

Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3, сказав Подоляк.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / УНІАН

Україна не торгує своїми громадянами, територіями або суверенітетом. Це чітка червона лінія. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Українське суспільство заплатило страшну ціну і не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі, жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь – якого партнера буде отримувати принципову реакцію", - написав Подоляк.

Він зазначив, що про заморожування конфлікту не може бути й мови, оскільки це та ж війна, відкладена в часі, тільки більш масштабна і кривава.

"Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3", – підкреслив Подоляк.

Також він нагадав про 13 мільйонів українців, які були змушені покинути свої будинки через війну. Біженці не повернуться жити на окуповані території або в сіру зону бойових дій. А значить, в Україні не буде економіки.

"Чи збираються ті, хто закликає до заморожування війни довічно утримувати наших переселенців? Є серйозні сумніви в цьому. Мільйони українців також опинилися під окупацією, і ми не дозволимо нікому торгувати їх долею, сидячи в затишному кріслі в не воюючій країні", – написав чиновник.

Будь-яка війна завершується за столом переговорів, і ця не буде винятком. Але переговори будуть можливі лише тоді, коли Росія почне тверезо оцінювати ситуацію і буде готова домовлятися.

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"Навряд чи заяви про поступки, збереження особи або заморожування конфлікту будуть цьому сприяти", – резюмував Подоляк.

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Перемога України над Росією турбує Захід

Раніше в Politico вийшла стаття, яка називається "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що Росія зазнає невдачі на фронті, і це може призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою. Деякі політики на Заході стурбовані таким сценарієм, оскільки сподіваються відновити енергетичні зв'язки з Російською державою, і побоюються ядерної ескалації. Низка політиків, за даними журналістів, виступає за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві", навіть якщо це коштуватиме Києву територій.

В Офісі президента у відповідь заявили, що Україна не бачить можливості завершення війни зі "збереженням обличчя Москві" після військових злочинів у Бучі та Маріуполі. Радник голови Офісу Михайло Подоляк підкреслив, що якщо деякі європейські політики хочуть віддати свої території РФ, то це справа їхніх виборців.

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