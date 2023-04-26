Не тільки повне захоплення Донбасу: У РФ є кілька завдань - Андрусів

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут і Вугледар, інакше вони можуть не втримати позиції під час контрнаступу ЗСУ.

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У РФ є кілька завдань в Україні / колаж фото Міноборони РФ , t.me/victor_andrusiv

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут і вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Саме таке завдання ставить перед ними диктатор Володимир Путін. Однак у Росії насправді є кілька завдань, серед яких затягування і заморожування війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній радник міністра внутрішніх справ та керівника Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів.

Окупанти розуміють, що зовсім скоро українські військові підуть у потужний контрнаступ. Тому ворог намагається підготуватися до оборони. Це є для них ключовим завданням.

"Росіяни ще ведуть бойові дії в Бахмуті, тому що там така ситуація, що вони не можуть зупинитися. Позиції, на яких вони можуть зупинитися, настільки не вигідні, що вони не зможуть там втриматися і закріпитися. Росіяни це прекрасно розуміють. У них немає варіантів, тому їм доводиться проводити постійні штурми", - сказав Андрусів.

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Він також зазначив, що для окупантів зараз складається дуже складна обстановка в Вугледарі. Вони втрачають на цьому напрямку дуже багато військ, яких відправляють на захоплення міста.

"Там у них взагалі страшна загроза для оперативної ситуації на фронті. Якщо росіяни не захоплять Вугледар, вони будуть перебувати в положенні постійної загрози розсікаючого удару на Маріуполь, прориву кордону і оточення Донецька", - додав Андрусів.

За словами військовослужбовця, окупанти сподіваються, що замінована ними лінія оборони призведе до значних втрат серед українських військових при спробі атаки. Також ворожі солдати покладаються на свою артилерію.

"Зараз вони отримали істотну кількість снарядів від Ірану, але інтенсивність бойових дій дуже висока, тому на момент контрнаступу ЗСУ їх вже може не вистачити. Снаряди росіяни безмежно спалюють біля Бахмута і на інших ділянках фронту. Також, наскільки мені відомо, Росія домовилася з Північною Кореєю про отримання радянських боєприпасів. Однак у них виникли дуже великі проблеми - ніхто не знає про стан і якість цих боєприпасів", - пояснив Андрусів.

Андрусів зазначив, що окупантам треба багато часу, щоб підвезти боєприпаси на фронт. На підвезення лише одного ешелону потрібно витратити два тижні.

"Багато не провезеш. Логістика надзвичайно складна", - додав військовий.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

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Ситуація в Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія України продовжує обороняти і утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Війська б'ють ворога і здійснюють активні штурмові дії. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських військ, окупанти несуть великі втрати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.

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