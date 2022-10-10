У ЗСУ пояснили, чому Путін поспішив з ракетними ударами по Україні

Володимир Путін влаштував ракетний терор в Україні/ Reuters, УНІАН

Президент Росії Володимир Путін планував влаштувати ракетний терор в Україні під час холодів, однак вибухи на Кримському мосту змусили його швидше завдати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури України.

"Ще тепло на вулиці. Можливо, вони хотіли зробити це трохи пізніше, але ситуація з Кримським мостом підігріла кровожерливість кремлівського диктатора, і з 6 ранку бачимо одну з найбільш масованих ракетних атак", - розповів спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефір телемарафону.

Він уточнив, що російські терористи для ударів по Україні застосовують ракети Х101 і Х555, що запускаються зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також росіяни прменяют ракети "Калібр" з Чорного моря, а ще "Іскандер", С300 і "Торнадо".

"Ми бачимо, що цілі – об'єкти енергетичної інфраструктури. Хочу нагадати, скільки коштує одна ракета: "Калібр" – 6 млн доларів, Х101 – 13 млн доларів. Можете уявити, скільки зараз вони мільйонів випускають... Нічого не шкода для того, щоб внести паніку і зламати в тилу всередині країни. Не вдається це зробити з армією, вони хочуть воювати проти українського народу", - заявив Ігнат.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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