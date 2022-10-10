Ракетний удар по Львову: близько 90% міста без світла

Через ракетний удар була припинена робота місцевих ТЕЦ.
Росія випустила ракети і ударні дрони практично по кожній області України. Вибухи зафіксували навіть у Львові. Близько 90% міста зараз без електропостачання. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Через ракетний удар була припинена робота місцевих ТЕЦ. У Львові не працюють понад 80% світлофорів. Також не курсують трамваї і тролейбуси. Місцева влада ухвалила рішення збільшити кількість автобусів на маршрутах.
Щоб уникнути аварій, на великих перехрестях працюють регулятори.
У місті також немає гарячої води, подачу холодної води продовжують через резервне живлення.
"Також труднощі зі стільниковим зв'язком. На контакті з мобільними операторами", - додали в міськраді.
У зв'язку з масовим ракетним ударом Росії по об'єктах критичної інфраструктури українців просять розвантажити енергосистему сьогодні в годину-пік.
"Прохання до всіх жителів України! З 17:00 до 22:00 вечора максимально зменшити споживання електроенергії, щоб ми разом впоралися з цими тимчасовими складнощами", - написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Ракетні удари по Україні 10 жовтня
В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.
В результаті ракетного удару загинули 5 людей, ще понад 50 мирних жителів отримали поранення.
Також вибухи звучали сьогодні не тільки в столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.
Інші новини:
- Масований обстріл України: Росія атакувала практично всі регіони країни
- "Бункерний Боягуз": в ОП відповіли на ракетний терор Путіна і заявили про термінове скликання G7
- Вторгнення Білорусі: Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільних військ