Ракетний удар по Львову: близько 90% міста без світла

90% Львова без світла через обстріл / соцмережі

Росія випустила ракети і ударні дрони практично по кожній області України. Вибухи зафіксували навіть у Львові. Близько 90% міста зараз без електропостачання. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Через ракетний удар була припинена робота місцевих ТЕЦ. У Львові не працюють понад 80% світлофорів. Також не курсують трамваї і тролейбуси. Місцева влада ухвалила рішення збільшити кількість автобусів на маршрутах.

Щоб уникнути аварій, на великих перехрестях працюють регулятори.

У місті також немає гарячої води, подачу холодної води продовжують через резервне живлення.

"Також труднощі зі стільниковим зв'язком. На контакті з мобільними операторами", - додали в міськраді.

У зв'язку з масовим ракетним ударом Росії по об'єктах критичної інфраструктури українців просять розвантажити енергосистему сьогодні в годину-пік.

"Прохання до всіх жителів України! З 17:00 до 22:00 вечора максимально зменшити споживання електроенергії, щоб ми разом впоралися з цими тимчасовими складнощами", - написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи в місті.

В результаті ракетного удару загинули 5 людей, ще понад 50 мирних жителів отримали поранення.

Також вибухи звучали сьогодні не тільки в столиці, а й у багатьох інших містах України - Запоріжжі, Дніпрі, Тернополі, Львові.

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