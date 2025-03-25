"Не впоралася з болем втрати": у Вінниці пішла з життя вдова захисника Катя Гнот

Дві доньки Катерини залишилися сиротами. Тато дівчаток загинув у листопаді 2024 року в Херсоні.

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У Вінниці померла Катерина Гнот / Колаж: Главред, фото: facebook.com/kate.martynyuk, pixabay.com

Коротко:

У Вінниці попрощалися з волонтеркою Катериною Гнот

За фактом смерті порушено кримінальне провадження

Сиротами залишилися двоє доньок Катерини

У Вінниці померла волонтерка Катерина Гнот, яка торік втратила чоловіка на фронті. У жінки залишилися двоє маленьких доньок.

Як пише Українська правда, подруга Катерини Галина Гладуш підозрює доведення до самогубства. При цьому обставин смерті вона не розкрила.

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Відомо, що поліція порушила кримінальне провадження за статтею 120 Кримінального кодексу.

Подруга Катерини Діана Поповецька повідомила, що Катерина "не впоралася з болем втрати".

"Катя, Катюша! Учора під час похорону близької мені людини вирвала серце своєю дорогою у вічність. Назавжди залишила мені свій голос, погляд, посмішку, всі добрі вчинки, теплі слова, листування, голосові повідомлення. Ця проклята війна подарувала її мені й так швидко забрала. Тепер у Вінницю на могилу я вже маю поїхати до чотирьох близьких", - написала Галина Гладуш у Facebook.

Катерина Гнот / Фото: facebook.com/kate.martynyuk

Про смерть Гнот написала у Facebook і волонтерка, консультантка БО Міжнародний благодійний фонд Рух Відновлення України Ірина Царюк.

"Не всім жінкам вдається пережити біль втрати після загибелі найріднішої людини. Пішла з життя волонтерка Катерина Гнот, мати двох дітей", - написала Царюк.

24 березня жінку поховали на Сабаровському кладовищі.

Хто така Катерина Гнот

Катя Гнот активно підтримувала та допомагала українським військовим. Також вона була однією з найкращих майстринь у сфері краси у Вінниці, отримала визнання як призерка UBS2021.

Катерина Гнот працювала у сфері краси / Фото: facebook.com/kate.martynyuk

Чоловік Катерини Сергій Могилевич загинув 8 листопада 2024 року в Херсоні, коли готував БПЛА для виконання бойового завдання.

Після цього Катерина створила петицію з проханням присвоїти Сергію звання Героя України.

Катерина Гнот із чоловіком / Фото: facebook.com/diangel.titaniun

Сергій Могилевич загинув восени 2024 року / Фото: facebook.com/kate.martynyuk

Як писав Главред, 18 березня на фронті загинув Дмитро Бендиков - випусковий редактор сайту TSN.ua.

24 лютого на війні загинув відомий український режисер Віталій Кокошко. Про трагічну звістку повідомила дочка загиблого Ольга. Талановитому режисеру і продюсеру, який був засновником рекламного агентства Kinograf, було 58 років.

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