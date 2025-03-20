Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

На фронті загинув випусковий редактор ТСН

Олена Кюпелі
20 березня 2025, 22:52
278
Свою карʼєру в компанії Дмитро розпочав у червні 2023 року.
Діма родом з Луганщини, там він і загинув
Діма родом з Луганщини, там він і загинув / Фото прес-служби

Сьогоднішній день розбив серця усієї родини плюсівців. Стало відомо, що 18 березня на фронті загинув наш колегаДмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua.

Як повідомляє 1+1, свою карʼєру в компанії Дмитро розпочав у червні 2023 року, а трохи більше, ніж за рік, у липні 2024 року, долучився до лав Сил безпеки й оборони. Службу ніс у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, звідки він сам родом.

Дмитро завжди був сповнений оптимізму, заряджав нас своєю енергією та захоплював світоглядом. Навіть будучи на передовій, він знаходив час підбадьорити команду та розповісти цікаві історії зі служби. А ще — шалено любив свою роботу, жив журналістикою та присвятив професії більшу частину свого життя.

відео дня
Загинув Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua
Загинув Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua / Фото прес-служби

"Наш Діма на щиті. Це найважчі слова, які я мушу сказати. Діма родом з Луганщини, там він і загинув. Він відвойовував шматок землі, де сам народився, і за цю землю віддав своє життя. Він наш Друг, наш Колега, наш Захисник. У всі часи він завжди з усмішкою, завжди вмів пожартувати і знайти слова, які всіх змушували усміхатися та бачити позитив. Ми всі чекали на його повернення з фронту, а він жартував: "Ну, Трамп же обіцяв закінчити війну за 24 години, то ще почекайте". Діма — це людина світла, людина позитиву, людина, яка ніколи нікого не залишить", — зазначає Світлана Панюшкіна, керівниця TSN.ua.

Дмитро віддавався роботі на мільйон, ніколи не залишав зміну, поки всі важливі новини не з'являться на сайті.

Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua.
Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua. / Фото прес-служби

"Його зміна була вечірня, але його можна було й вночі побачити, бо він вважав, що треба допрацювати. З ним було завжди легко й надійно. Він завжди тримав усе під контролем, я впевнена, що так само було й на фронті. Я завжди на нього покладалася, переконана, що і побратими теж. Ми мусимо пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за нас. А також не забувати тих, чиї рідні втратили сенс життя. Так склалося, що у Діми немає тут родичів, а літня мама – одна. Ми маємо замість єдиного сина піклуватися тепер про неї. Вічна пам'ять моєму дуже рідному й близькому Дімі", — підсумувала Світлана.

Наразі ми комунікуємо з побратимами та близькими щодо організації прощання та повернемося до вас з деталями, щойно їх отримаємо.

Також інформуємо, що колеги організували збір для підтримки родини Дмитра, зокрема мами Ганни Семенівни. Доєднатися можна за навігацією нижче:

Посилання на банку:https://send.monobank.ua/jar/4gx5NThCiC

Номер картки банки: 4441 1111 2246 4674

Світла памʼять і шана герою!

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Плей-офф Ліги націй: збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією

Плей-офф Ліги націй: збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією

00:15Спорт
"Дуже скоро": Трамп сказав, коли підпише угоду про рідкоземельні метали

"Дуже скоро": Трамп сказав, коли підпише угоду про рідкоземельні метали

23:33Політика
Одеса у вогні, є постраждалі: РФ закидає місто Шахедами

Одеса у вогні, є постраждалі: РФ закидає місто Шахедами

23:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться

Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня: коли вона закінчиться

Вирішити питання ЗАЕС в інтересах США, але є важливий нюанс - Горбач

Вирішити питання ЗАЕС в інтересах США, але є важливий нюанс - Горбач

Карта Deep State онлайн за 20 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 21 березня: Левам - неймовірний прибуток, Козерогам - подорож

Гороскоп на завтра 21 березня: Левам - неймовірний прибуток, Козерогам - подорож

Ціни неймовірно злетять: до Великодня подорожчають 3 популярні продукти

Ціни неймовірно злетять: до Великодня подорожчають 3 популярні продукти

Останні новини

00:15

Плей-офф Ліги націй: збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією

00:05

"Дитина згасала": ведуча 1+1 Островська з однорічною донею потрапила до лікарні

20 березня, четвер
23:33

"Дуже скоро": Трамп сказав, коли підпише угоду про рідкоземельні метали

23:05

Одеса у вогні, є постраждалі: РФ закидає місто Шахедами

22:52

На фронті загинув випусковий редактор ТСН

Трамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - ГорбачТрамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - Горбач
22:44

В США анонсували "непрямі переговори" між Україною та Росією: перші деталі

22:36

Уперше за рік: з'явилося спільне фото Потапа і Насті Каменських

22:15

Матч Україна-Бельгія: де дивитися поєдинок Ліги націй

22:05

"Подзвонила Філіпу особисто": як Пугачова відреагувала на смерть колишнього свекра

Реклама
22:01

Близько 100 ракет, КАБи і боєприпаси: у РНБО видали нові деталі атаки на Енгельс

22:00

Удар по Кропивницькому та вибухи в Енгельсі: головні новини України (дайджест)

21:50

Джамала розповіла, скільки набрала кіло і як на це реагує чоловікВідео

21:06

"План лежить на столі": Путін не повинен ветувати миротворців, заявили в Англії

21:02

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

20:59

"Килимові бомбардування міст": українців попередили про нову загрозу

20:23

Великдень-2025: що не можна класти у великодній кошик, а що потрібно освятити

20:22

Будуть не тільки наземні війська: з'явилися нові дані про розміщення миротворців

20:07

Не впаде жодної сльозинки: як швидко нарізати цибулю та не "розплакатися"

19:52

Зірка Ліги сміху пішов служити в ЗСУ

19:41

У центрі Рівного стався теракт: вибухівка спрацювала в авто, є постраждалі

Реклама
19:37

Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

19:27

Звідки беруться миші в домі: розкрито секрет, як швидко та назавжди їх позбутисьВідео

19:25

Чи можна прати і прибирати 21 березня: як не привернути до себе біду в цей день

19:12

У Києві чоловік розстріляв жінку в офісі, а потім стрибнув із мосту

19:10

Путін грає з Трампом: як Росія почала звинувачувати Україну в провокаціяхПогляд

18:57

Табуйоване кохання: який зараз вигляд має головна героїня "Тих, що співають у терні"

18:50

У США представили важливу резолюцію про українські території

18:42

Чому садівники не викидають рулони від туалетного паперу: цікавий лайфхак

18:36

Ціни рвонуть вгору: експерт розповів, що подорожчає на 10-15% вже у квітні

18:18

Захочете готувати щодня: рецепт божественно смачного шашлику зі скумбрії

18:11

В ЄС прийняли остаточне рішення щодо заморожених активів Росії і назвали нюанс

18:09

Всього один секрет і рахунки за світло стануть в рази меншими: що треба зробити

17:40

Астрологи назвали ТОП-3 знаки зодіаку, які завжди в центрі уваги

17:33

Сусіди будуть заздрити вашій клумбі: коли та як сіяти чорнобривці у 2025 році

17:21

Будуть названі об'єкти: Зеленський розповів деталі припинення ударів по енергетиці

17:13

Пенсію можуть урізати до 50%: хто ризикує втратити половину виплат

16:53

США зустрінуться з Україною та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський розкрив деталі

16:48

Путін видав ультиматум українцям в РФ та на окупованих територіях: що їм загрожує

16:39

Трамп помилився щодо війни в Україні та припустився стратегічної помилки – експерт

16:29

Знають одиниці: навіщо всередині залізничних колій встановлюють додаткові рейки

Реклама
16:11

"Моя найсильніша терапія": Салем зізнався, чи залишиться військовим після війни

16:11

Росія може припинити удари по Україні: військовий назвав умову

15:57

Як зі звичайної сковорідки зробити антипригарну за 5 хвилин: спосіб шеф-кухаря

15:42

Привітання з днем народження подрузі - прикольні картинки та найкращі побажання

15:36

В Україні впаде ціна на яйця: коли чекати різкого зниження

15:14

Буханець на вагу золота: важливий продукт б'є рекорд по зростанню цін в 20%

15:14

Не повірите своїм очам: навіщо садівники посипають траву кавовою гущею

15:12

Справа "Мерседеса": українська акторка жорстко відповіла дружині Віктора Павліка

15:07

Ударами по НПЗ Служба Безпеки посилила переговорні позиції України - експерт

14:58

"Полював" на секретні технології: СБУ затримала шпигуна РФ з Придністров'я

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти