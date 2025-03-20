На фронті загинув випусковий редактор ТСН

Свою карʼєру в компанії Дмитро розпочав у червні 2023 року.

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Діма родом з Луганщини, там він і загинув / Фото прес-служби

Сьогоднішній день розбив серця усієї родини плюсівців. Стало відомо, що 18 березня на фронті загинув наш колегаДмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua.

Як повідомляє 1+1, свою карʼєру в компанії Дмитро розпочав у червні 2023 року, а трохи більше, ніж за рік, у липні 2024 року, долучився до лав Сил безпеки й оборони. Службу ніс у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, звідки він сам родом.

Дмитро завжди був сповнений оптимізму, заряджав нас своєю енергією та захоплював світоглядом. Навіть будучи на передовій, він знаходив час підбадьорити команду та розповісти цікаві історії зі служби. А ще — шалено любив свою роботу, жив журналістикою та присвятив професії більшу частину свого життя.

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Загинув Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua / Фото прес-служби

"Наш Діма на щиті. Це найважчі слова, які я мушу сказати. Діма родом з Луганщини, там він і загинув. Він відвойовував шматок землі, де сам народився, і за цю землю віддав своє життя. Він наш Друг, наш Колега, наш Захисник. У всі часи він завжди з усмішкою, завжди вмів пожартувати і знайти слова, які всіх змушували усміхатися та бачити позитив. Ми всі чекали на його повернення з фронту, а він жартував: "Ну, Трамп же обіцяв закінчити війну за 24 години, то ще почекайте". Діма — це людина світла, людина позитиву, людина, яка ніколи нікого не залишить", — зазначає Світлана Панюшкіна, керівниця TSN.ua.

Дмитро віддавався роботі на мільйон, ніколи не залишав зміну, поки всі важливі новини не з'являться на сайті.

Дмитро Бєндіков, випусковий редактор сайту TSN.ua. / Фото прес-служби

"Його зміна була вечірня, але його можна було й вночі побачити, бо він вважав, що треба допрацювати. З ним було завжди легко й надійно. Він завжди тримав усе під контролем, я впевнена, що так само було й на фронті. Я завжди на нього покладалася, переконана, що і побратими теж. Ми мусимо пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за нас. А також не забувати тих, чиї рідні втратили сенс життя. Так склалося, що у Діми немає тут родичів, а літня мама – одна. Ми маємо замість єдиного сина піклуватися тепер про неї. Вічна пам'ять моєму дуже рідному й близькому Дімі", — підсумувала Світлана.

Наразі ми комунікуємо з побратимами та близькими щодо організації прощання та повернемося до вас з деталями, щойно їх отримаємо.

Також інформуємо, що колеги організували збір для підтримки родини Дмитра, зокрема мами Ганни Семенівни. Доєднатися можна за навігацією нижче:

Посилання на банку:https://send.monobank.ua/jar/4gx5NThCiC

Номер картки банки: 4441 1111 2246 4674

Світла памʼять і шана герою!

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