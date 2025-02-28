Василь Ратушний загинув під час бойового виїзду внаслідок прямого удару ворожого дрона.

https://glavred.net/ukraine/na-fronte-pogib-brat-romana-ratushnogo-10643390.html Посилання скопійоване

На фронті загинув брат Романа Ратушного Василь/ колаж: Главред, фото: Facebook Svitlana Povalyaeva

Коротко:

На фронті загинув Василь Ратушний – брат загиблого активіста Романа Ратушного

Це сталося під час бойового виїзду внаслідок влучання ворожого дрона

На фронті загинув Василь Ратушний – брат загиблого у 2022 році відомого активіста Романа Ратушного і син письменниці Світлани Поваляєвої.

Про це мати загиблого воїна повідомила у Facebook. Вона зазначила, що він загинув під час бойового виїзду.

відео дня

Це сталося 27 лютого внаслідок прямого прильоту ворожого дрона.

"27.02.2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", – йдеться у пості матері загиблого воїна.

Василь Ратушний був учасником Революції Гідності.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий український режисер Віталій Кокошко. Талановитому режисеру та продюсеру, який був засновником рекламного агентства Kinograf, було 58 років.

Також раніше повідомлялося, що на Київщині "Шахед" влучив у дім хірурга і журналістки – подружжя загинуло. ЗМІ розповіли подробиці російського удару по Київській області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред