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"Людина великої душі й серця": на фронті загинув відомий український режисер

Маріна Фурман
26 лютого 2025, 12:06
226
Талановитому режисеру було 58 років.
Виталий Кокошко, свеча
На фронті загинув режисер Віталій Кокошко / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Vitaliy Kokoshko / Facebook

Коротко:

  • На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко
  • Чоловікові було 58 років

У понеділок, 24 лютого, на війні загинув відомий український режисер Віталій Кокошко. Про трагічну звістку повідомила донька загиблого Ольга Кокошко у Facebook.

Талановитому режисеру та продюсеру, який був засновником рекламного агентства Kinograf, було 58 років.

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"Вчора загинув мій батько, Віталій Кокошко. Це сталося у частині 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців... Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку", – написала вона.

Ольга Кокошко зазначила, що точну дату та місце прощання з її покійним батьком оголосять пізніше.

'Людина великої душі й серця': на фронті загинув відомий український режисер

На сторінці Кокошка величезна кількість повідомлень від його друзів і близьких.

"Чергова жахлива звістка…Учора на фронті загинув Віталій Кокошко. Він був одним із ветеранів української рекламної індустрії, режисером та власником агенції-студії "Кінограф"…Співчуття родичам та багаточисельним колегам Віталія", - написали в Instagram організатори кінофестивалю "Кінооко".

Маркетинг-директорка компанії Асканія FMCG Інна Сірченко також відреагувала на трагічну звістку.

"Талант, харизма, скільки яскравих проєктів ти приніс у світ. Жах. Страшна втрата. Бренди "Козацька Рада", "Перепілка", Marengo, "Хлібний Дар", Koblevo, "Байка" - бачила особисто твої роботи для них і багато чого було створено в одній команді. І тільки нещодавно ти допомагав мені в особистих з порадою для підрозділу, якому допомагаємо зі створенням аудіороликів, білбордів, шукали з тобою call to action. А ти ним і сам був на 100%. Сум", - написала вона.

Відомо, що на початку грудня минулого року Віталій Кокошко приїжджав на кілька днів у відпуску в Київ.

"Їду у відпустку! Пару днів в Києві, потім через Варшаву в Португалію, потім знов пару днів в Києві. Напередодні Нового року повертаюсь на фронт", – писав він 9 грудня.

'Людина великої душі й серця': на фронті загинув відомий український режисер

Зазначимо, Віталій Кокошко отримав вищу освіту за спеціальністю "Інженер-механік" в Одеському політехнічному інституті.

У 1998 році заснував рекламну агенцію Kinograf, яка тричі отримувала нагороду як "Найефективніша агенція року" в Україні.

Як режисер і продюсер зняв більше 400 рекламних роликів. Мав понад 350 нагород креативних рекламних фестивалів, зокрема, Каннські леви, Epica, Eurobest, Golden Drum та багатьох інших.

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Нагадаємо, у Кривому Розі загинув молодий танцюрист Володимир Піменов через ворожу атаку на місто 22 лютого. Володимир захоплювався українськими народними танцями. Відомо, що 22-річний Піменов встиг взяти участь у зйомках концерту "Дизель шоу" у столичному Палаці "Україна", де виконував роль козака.

Як писав Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 30-річний відомий український танцівник і режисер-постановник шоу Володимир Раков.

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