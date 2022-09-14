Маленький хлопчик з Ірпеня вразив Мережу, коли дуетом з братом заспівав'антитіла'

3-річний Лео Буша з міста Ірпінь в черговий раз порадував фанатів своєї пісенної творчості свіжим кавером-і заспівав пісню поп-рок-групи "Антитіла".
Маленький хлопчик, 3-річний Лео Буша з міста Ірпінь, який став зіркою соцмереж після того, як заспівав "Воїни світла " гурту "Ляпіс Трубецькой", знову порадував поціновувачів свого таланту кавером відомої пісні. На цей раз малюк разом зі своїм старшим братом Елвіном заспівав пісню попрок-групи "Антитіла" - "все красиво". Відео співу дітей опублікував їх батько Олександр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"І красиво, все у нас красиво.
Подивись направо, подивись наліво –
Чарівні дівчата і парубки хоробрі.
Все Буде добре, все в нас буде добре".
Потім до нього приєднується старший брат Елвін.
"Хлопці нагадують, що у всіх нас обов'язково Все Буде Добре", - йдеться у підписі до відео.
На переспів своєї композиції відреагували учасники групи"Антитіла". У коментарях під заміткою музиканти поставили емодзі у вигляді вогню.
Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що український співак білоруського походження Сергій Міхалок і білоруська група "Ляпіс Трубецкой" на своєму YouTube-каналі "Ляпіс 98" презентували кліп на пісню "Воїни світла", яку заспівали українською мовою.
Переклав пісню з російської на українську мову український поет, письменник і волонтер Сергій Жадан.
Відомо про те, що зйомки кліпу проходили в Талліні, Міхалок знімався в ролику разом зі своєю сім'єю.
Зазначимо, пісня "Воїни світла" у 2014 році стала неофіційним гімном Революції Гідності.
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