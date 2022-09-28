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У прямий ефір телемарафону Єдині новини увірвалася жінка в одних трусах

28 вересня 2022, 16:11

Ведучий телемарафон професійно проігнорував на конфуз, щоб не бентежити співрозмовника.

Телемарафон
Телемарафон / скріншот

В ефір українського телемарафону Єдині новини, 27 вересня, "увірвалася" жінка без штанів. Під час включення в телеефір з італійським політологом Грегоріо Ваджіані, жінка з'явилася в кімнаті в напівроздягненому вигляді.

Ролик опублікували на YouTube-каналі ТСН. Коли він розмовляв з ведучим і обговорювали питання української війни в умовах внутрішньої політики в Італії, несподівано трапився казус.

На відео видно, що італієць вийшов в ефір з кімнати, не закривши двері. Ймовірно, жінка не знала, що Грегоріо Ваджіані розмовляє по відеозв'язку, тому спокійно зайшла в приміщення.

Піднявши щось з підлоги, вона вийшла з кадру, залишивши стурбованого і збентеженого експерта. Слід зазначити, що Ваджіані помітив жінку і сильно підвищив тон, щоб вона зрозуміла, що він говорить в прямому ефірі.

Італієць також спробував закрити непрохану гостю, проте не зміг. Розгублений чоловік навіть збився з теми розмови, але швидко прийшов до тями і продовжив діалог.

Ведучий телемарафон професійно проігнорував конфуз, щоб не бентежити співрозмовника.

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