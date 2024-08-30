'Не розглядаємо в жодному форматі': Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

Посилення ППО України має бути достатнім для захисту від постійних російських атак, заявив заступник міністра оборони Польщі.

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Польща не розглядає знищення ракет і дронів РФ зі своєї території / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, ua.depositphotos.com

Польща не розглядає можливість надання допомоги Україні у знищенні російських ракет та безпілотників з польської території. Для ефективного захисту українського неба достатньо посилення протиповітряної оборони. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі глав Міноборони країн Євросоюзу, пише Polskie Radio.

За його словами, Україна має отримати озброєння для самозахисту та охорони свого повітряного простору.

"Ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що справді є одним із українських очікувань, а саме можливість збивати російські ракети або безпілотники з польської території", - зазначив Залевський. відео дня

Заступник міністра оборони Польщі стверджує, що посилення ППО України має бути достатнім для захисту від постійних атак з боку Росії. У такому випадку країна не потребуватиме додаткової підтримки з боку польських військово-повітряних сил.

Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

Порушення повітряного простору Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, 26 серпня росіяни завдали удару по Україні ракетами та "Шахедами", один з яких перетнув польський кордон. Польські військові не збили цю ціль, пояснивши це несприятливими погодними умовами.

Раніше, 22 серпня, у польському селі Оржехово знайшли невідомий об'єкт із російськими написами.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не збиватиме ракети над Україною без одностайної підтримки НАТО, і що це рішення не може бути прийнято лише на національному рівні.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польським військовим складно визначити, чи є об'єкт у повітряному просторі цивільним чи військовим. Через це союзники радять проявляти стриманість при можливому збитті російських ракет або дронів.

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