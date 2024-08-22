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На території Польщі впав літальний апарат з російськими надписами: що відомо

Марія Николишин
22 серпня 2024, 13:19
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Інцидент стався пізно ввечері в середу. Тоді на місце події прибула поліція.
На території Польщі впав літальний апарат з російськими надписами: що відомо
На території Польщі впав літальний апарат з російськими надписами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В польському селі Оржехово у лісосмузі впав невідомий об'єкт. Після огляду на ньому було виявлено російські надписи. Про це повідомляє Onet.

Відомо, що інцидент стався пізно ввечері в середу. Тоді на місце події прибула поліція.

"Хоча спочатку виникла підозра, що це може бути метеорологічна куля, швидко було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула, на якій були написи російською мовою" - зазначають у виданні.

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Також повідомляється, що на місце події прибула поліція, але не військові.

В свою чергу, польські військові підтвердили, що даний об'єкт з російськими надписами є метеорологічною кулею.

"Ми запевняємо вас, що це, швидше за все, метеорологічна куля", - сказав речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський.

Він також додав, що хоча місце події охороняла поліція, військових там не було.

Що таке метеорологічна куля?

Метеорологічна куля - це безпілотний аеростат, призначений для вивчення атмосфери. Складається з гумової або пластикової оболонки, наповненої воднем або гелієм, і підвішеного до неї контейнера з апаратурою. Прилади дозволяють вимірювати тиск повітря, вологість, температуру та інші параметри. Заміри переміщення кулі дозволяють визначати швидкість вітру на різних висотах, повідомляє Вікіпедія.

Падіння російських літальних апаратів на території інших країн - що відомо

Нагадаємо, 27 квітня Дональд Туск заявив, що одна із російських ракет впала на українській території за 15 км від кордону з Польщею.

24 березня одна із російських крилатих ракет також перетнула кордон із Польщею. Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там протягом 39 секунд.

14 грудня, під час активних російських атак на портову інфраструктуру на півдні України, російський безпілотник впав на території Румунії.

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