"Не просто вихід на кордони 1991-го року": Подоляк назвав спосіб виграти війну з РФ

Обвалення лінії фронту, вихід на кордони 91-го року, падіння Донецька, Луганська, падіння Криму – безумовно викличе незворотні процеси в РФ, каже Подоляк.

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Подоляк назвав спосіб виграти війну з РФ / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот із відео

Повномасштабна війна, яку країна-агресорка Росія розпочала проти України, має завершитися тотальним знищенням кремлівської еліти. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freeдом.

"Це війна має закінчитися не просто виходом на кордони 1991-го року, а тотальним знищенням путінської еліти як такої. Це можливо через внутрішню трансформацію Росії, тобто це не Україна має робити", - зазначив Подоляк.

Водночас він підкреслив, що обвалення лінії фронту, вихід на кордони 91-го року, падіння Донецька, Луганська, падіння Криму – безумовно викличе незворотні процеси в самій Росії. За словами Подоляка, це єдиний спосіб виграти війну, точніше зберегти Україну як державу зі своєю суб'єктністю.

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"Ось нам іноді періодично пропонують: а давайте ви там сядете за стіл переговорів. Так ось, сісти за стіл переговорів сьогодні – це означає зберегти путінську еліту і означає добровільно погодитися з тим, що українська державність так чи інакше повільно, але буде знищена у будь-якому разі", - сказав Подоляк.

Війна Росії проти України

Нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Раніше військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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