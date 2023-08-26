УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не просто вихід на кордони 1991-го року": Подоляк назвав спосіб виграти війну з РФ

Аліна Дембіцька
26 серпня 2023, 23:36 оновлено 26 серпня, 23:36
61
Обвалення лінії фронту, вихід на кордони 91-го року, падіння Донецька, Луганська, падіння Криму – безумовно викличе незворотні процеси в РФ, каже Подоляк.
Подоляк
Подоляк назвав спосіб виграти війну з РФ / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот із відео

Повномасштабна війна, яку країна-агресорка Росія розпочала проти України, має завершитися тотальним знищенням кремлівської еліти. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freeдом.

"Це війна має закінчитися не просто виходом на кордони 1991-го року, а тотальним знищенням путінської еліти як такої. Це можливо через внутрішню трансформацію Росії, тобто це не Україна має робити", - зазначив Подоляк.

Водночас він підкреслив, що обвалення лінії фронту, вихід на кордони 91-го року, падіння Донецька, Луганська, падіння Криму – безумовно викличе незворотні процеси в самій Росії. За словами Подоляка, це єдиний спосіб виграти війну, точніше зберегти Україну як державу зі своєю суб'єктністю.

відео дня

"Ось нам іноді періодично пропонують: а давайте ви там сядете за стіл переговорів. Так ось, сісти за стіл переговорів сьогодні – це означає зберегти путінську еліту і означає добровільно погодитися з тим, що українська державність так чи інакше повільно, але буде знищена у будь-якому разі", - сказав Подоляк.

Війна Росії проти України

Нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Раніше військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Літак під гострим кутом зайшов": подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині

"Літак під гострим кутом зайшов": подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині

23:16 Україна
"Він дуже допомагав державі": Зеленський відреагував на гибель пілота Джуса

"Він дуже допомагав державі": Зеленський відреагував на гибель пілота Джуса

21:34 Україна
Україна змінила військову стратегію після таємної наради Залужного - The Guardian

Україна змінила військову стратегію після таємної наради Залужного - The Guardian

20:01 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:03

У Росії помер відомий режисер і сценарист

26 серпня, субота
23:36

"Не просто вихід на кордони 1991-го року": Подоляк назвав спосіб виграти війну з РФ

23:16

"Літак під гострим кутом зайшов": подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині

22:47

Любовний гороскоп на тиждень 28 серпня - 3 вересня: Рибам - відповідь, Раку - віддача

22:33

Шалена оптична ілюзія: тільки геній можете помітити літеру "A" за 3 секунди

F-16 будуть у бою вже навесні, війська РФ у Криму накриємо ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будуть у бою вже навесні, війська РФ у Криму накриємо ракетами Taurus – Романенко
22:09

Банк може заблокувати рахунки українців через переказ грошей: хто під загрозою

21:34

"Він дуже допомагав державі": Зеленський відреагував на гибель пілота Джуса

21:29

"Байден у заручниках в України!": Медведєв видав ганебну маячнею про США

21:00

"Живе в моєму кабінеті": Буданов розповів про своє романтичне щастя

Реклама
20:46

Які знаки зодіаку завжди будуть разом: три пари не розлучаться ніколи

20:14

"Нема кому Бахмут тримати": ЗСУ вправно ліквідували поплічника Пригожина

20:11

Пропагандисти "з'ясували", де живе Софія Ротару

20:07

Чим можна образити кішку випадково: у вихованця потім доведеться просити вибачення

20:01

Україна змінила військову стратегію після таємної наради Залужного - The Guardian

19:40

Зламали оборону РФ на півдні: український офіцер назвав нову ціль для ЗСУ

19:30

Чому американці заговорили про вибори в УкраїніПогляд

19:18

Вдарять грози та заллє дощами, але не скрізь: у яких областях України буде спека

19:10

У Росії тільки диктатор має ліцензію на вбивствоПогляд

19:08

Жінка показала геніальний та бюджетний спосіб, як видалити сліди води з крану

18:41

Путін давно не з'являвся на публіці: Буданов розповів про двійників диктатора РФ

Реклама
18:23

"Це неприйнятно": в Україні розкритикували ЄС через заборону на імпорт зерна

17:37

Навіщо окупанти дратують українців постійними тривогами: у ЗСУ назвали 3 причини

17:31

Що означає Квітка Тещин язик: дивовижний вплив на життя людини

17:25

Церковне свято 27 серпня: що не можна робити на мученика Михея

16:48

"Це не кіно і не блокбастер": Резніков різко відповів критикам контрнаступу

16:42

Як раніше називався Маріуполь, Хмельницький, Бахмут та Кропивницький: історія назв

16:40

На Житомирщині зіткнулися 2 літаки: загинуло 3 пілоти, серед них відомий льотчик "Джус"Фото

16:23

У ЗСУ жорстко попередили Росію: удари по Москві - це тільки початок

16:22

Бойфренд Лорак показав, як ніжиться з нею в ліжку

16:07

Переможниця "Холостяка" показала великий вагітний живіт

15:45

Бій Усик-Дюбуа: прогноз букмекерів і хто фаворит

15:43

РФ може оборонятися "хоч все життя": Буданов назвав невичерпний ресурс Путіна

15:39

Брежева показалася без макіяжу і фільтрів

15:28

Контроль вогнем над "коридором" до Криму все стає все ближче - Подоляк

15:20

Гороскоп Таро на тиждень 28 серпня - 3 вересня: Рибам - подарунок, Леву - рішення

15:17

Що не можна робити 28 серпня: найсуворіші прикмети і заборони в цей день

14:37

Астаф'єва розповіла, чому її заблокували в Мережі Потап і Лобода

14:37

РФ вбила людей у кафе: внаслідок удару окупантів по Харківщині є жертви

13:42

Гороскоп на завтра 27 серпня 2023: Рибам - романтика, Раку - спогади

13:42

"Зламати" ППО РФ: експерт назвав завдання F-16 під час контрнаступу ЗСУВідео

Реклама
13:27

Розтрощити РФ у повітрі з F-16 і ракетами: у ЗСУ розповіли, що потрібно Україні

12:35

С-400 РФ злетів у повітря: Данілов розкрив деталі удару по окупантах у Криму

12:04

Тільки раз буває в житті зустріч: Беллуччі вперше розповіла про роман з Тімом Бертоном

11:57

ЗСУ - про лівобережжя Херсонщини: потужно вибиваємо війська Росії з позицій

11:41

РФ планує перейти в наступ: у розвідці Британії назвали напрямок

11:15

"Примирення не передбачається": Брітні Спірс не хоче миритися з батьком

11:15

"Мені не потрібно багато одягу, хочу смарт гардероб": стиліст Зеленської розповіла про роботу з першою леді

10:32

Армія України просувається в районі Роботиного, в Росії б'ють на сполох - ISW

10:31

Діловий гороскоп на вересень-2023: астролог Влад Росс розповів, кого чекає успіхВідео

09:45

Військовий експерт пояснив, чому Захід повільно передає Україні зброю

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти